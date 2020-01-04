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影／「消防隊下雪了」 停車場消防栓被撞斷蔚為奇觀

2020-01-04 18:40聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市信二路立體停車場今天下午有一輛停放的汽車，開出時不慎把8樓停車場柱子旁的消防栓開關撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，8樓停車場瞬間整個地板全是泡沫，一度難以通行，並且往下流到1樓消防分隊停車場空地，有如「下大雪」，引起圍觀，民眾還來玩泡沫，蔚為奇觀。

「消防隊下雪了」信二路消防分隊停車場空地，今天下午5點多，突然有大量消防泡沫噴出，湧起有如千堆雪，民眾原本以為是發生火警在灌救，可是靠近一靠沒發現任何火光。消防人員說，泡沫水從8樓急洩而下，研判消防栓又被撞斷，趕緊進行清除，拿水噴灑，否則越堆越多，難以通行，車子也都淹沒在泡沫中。

消防人員說，去年也泡沫也有噴過一次，今年又來一次，堆雪人倒是沒有，但有人來玩泡沫水。消防分隊後門有如下雪的場面吸引不少人圍觀，議論紛紛到底發生什麼事。

被撞斷的消防栓開關在信二路立體停車場8樓，整個靠近右側的停車場全是泡沫，十分誇張，工作人員說，有一名駕駛開出格位時撞斷柱子上的消防栓開關，泡沫才整個噴出，雖緊急關閉開關，但泡沫太多，到晚上6點多還清不完。工作人員說，開關位置原則上應該撞不到，不知怎麼撞的，目前管理人員正在處理調查中。

基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明...
基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明煌／攝影
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基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明...
基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明煌／攝影
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基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明...
基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明煌／攝影
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基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明...
基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明煌／攝影
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基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明...
基隆市信二路立體停車場消防栓開關被撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，有如下雪。記者游明煌／攝影
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