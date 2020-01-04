影／「消防隊下雪了」 停車場消防栓被撞斷蔚為奇觀

基隆市信二路立體停車場今天下午有一輛停放的汽車，開出時不慎把8樓停車場柱子旁的消防栓開關撞斷，大量消防泡沫噴洩而出，8樓停車場瞬間整個地板全是泡沫，一度難以通行，並且往下流到1樓消防分隊停車場空地，有如「下大雪」，引起圍觀，民眾還來玩泡沫，蔚為奇觀。

「消防隊下雪了」信二路消防分隊停車場空地，今天下午5點多，突然有大量消防泡沫噴出，湧起有如千堆雪，民眾原本以為是發生火警在灌救，可是靠近一靠沒發現任何火光。消防人員說，泡沫水從8樓急洩而下，研判消防栓又被撞斷，趕緊進行清除，拿水噴灑，否則越堆越多，難以通行，車子也都淹沒在泡沫中。

消防人員說，去年也泡沫也有噴過一次，今年又來一次，堆雪人倒是沒有，但有人來玩泡沫水。消防分隊後門有如下雪的場面吸引不少人圍觀，議論紛紛到底發生什麼事。