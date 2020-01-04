丈夫拉客、老婆發牌 夫妻檔經營賭場跑到哪都被抓

新北市一名張姓男子（36歲）與洪姓妻子為賺奶粉錢，原本在中和區經營賭場，因為查緝嚴格才轉往永和民宅，豈料才營業三天就遭警方查緝，警方共逮捕6名工作人員，以及22名賭客，並在現場起出11萬現金，警方訊後將22名賭客依社會秩序維護法開罰，並將6名工作人員依賭博罪移送。

據了解，該賭場因中和區嚴厲掃蕩賭博才會轉往永和區，且該賭場為了躲避查緝，藏匿在永和區民宅的頂樓，在樓梯間設暗鎖防止外人誤闖，並利用監視器查驗訪客身分，而賭客想加入賭局還需透過LINE與臉書雙重認證，然後自行到永和頂溪捷運站，才由專人帶往賭場。

永和警分局於昨晚11時，先至永和賭場附近埋伏，待張男出現準備接應4名賭客上樓時，警員立刻上前將5人逮捕，警方隨後持搜索票衝進賭場，嚇得現場賭客不知所措，甚至還有賭客說：「第一次來賭博就被抓！真衰！」警訊後發現，賭場洪姓女荷官是張姓負責人的妻子，聲稱是因年關將至，想賺點奶粉錢才冒險在賭場發牌。