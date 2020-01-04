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丈夫拉客、老婆發牌 夫妻檔經營賭場跑到哪都被抓

2020-01-04 18:07聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市一名張姓男子（36歲）與洪姓妻子為賺奶粉錢，原本在中和區經營賭場，因為查緝嚴格才轉往永和民宅，豈料才營業三天就遭警方查緝，警方共逮捕6名工作人員，以及22名賭客，並在現場起出11萬現金，警方訊後將22名賭客依社會秩序維護法開罰，並將6名工作人員依賭博罪移送。

據了解，該賭場因中和區嚴厲掃蕩賭博才會轉往永和區，且該賭場為了躲避查緝，藏匿在永和區民宅的頂樓，在樓梯間設暗鎖防止外人誤闖，並利用監視器查驗訪客身分，而賭客想加入賭局還需透過LINE與臉書雙重認證，然後自行到永和頂溪捷運站，才由專人帶往賭場。

永和警分局於昨晚11時，先至永和賭場附近埋伏，待張男出現準備接應4名賭客上樓時，警員立刻上前將5人逮捕，警方隨後持搜索票衝進賭場，嚇得現場賭客不知所措，甚至還有賭客說：「第一次來賭博就被抓！真衰！」警訊後發現，賭場洪姓女荷官是張姓負責人的妻子，聲稱是因年關將至，想賺點奶粉錢才冒險在賭場發牌。

警方在現場查獲現金賭資共計8萬6,622元、籌碼賭資26萬7,680元、抽頭金籌碼1萬6,540元、抽頭金現金3,600元、商業本票1本、歷史帳冊1本、今日帳冊1本、監視器主機1台、螢幕1台、鏡頭5支。全案將22名賭客依社會秩序維護法開罰，其餘6名工作人員則依賭博罪移送法辦。

警方在現場查獲現金賭資共計8萬6,622元、籌碼賭資26萬7,680元、抽頭金籌...
警方在現場查獲現金賭資共計8萬6,622元、籌碼賭資26萬7,680元、抽頭金籌碼1萬6,540元、抽頭金現金3,600元、商業本票1本、歷史帳冊1本、今日帳冊1本、監視器主機1台、螢幕1台、鏡頭5支。記者陳弘逸／翻攝
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永和警分局於昨晚11時，持搜索票衝進賭場，嚇得現場賭客不知所措。記者陳弘逸／翻攝
永和警分局於昨晚11時，持搜索票衝進賭場，嚇得現場賭客不知所措。記者陳弘逸／翻攝
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賭場賭博

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