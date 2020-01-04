與母大吵離家3個月 北市男流落街頭暖警尋回

台北市一名52歲張姓男子去年9月與家人吵架後離家，直到年底獨自待在路邊，被巡邏員警發現後，才終於回家團圓。

據了解，去年12月15日凌晨1時許，中正第一分局忠孝西路派出所警員林庭緯巡邏行經市民大道時，發現一名中年男子獨自蹲坐在路邊，林員上前關心後，發現該名男子姓張，日前已被通報為失蹤人口，故將張男帶返派出所，並聯繫家屬前來將張男帶回家。

張男母親知情後立刻到場認領張男，她向警方表示，9月底母子兩人大吵一架後，張男憤而離家，原以為兒子氣消就會回家，所以沒有報警協尋，未料從此音訊全無，直到12月初經友人提醒，才想到要向警方通報失蹤協尋。

張男說，離家後他搭車到宜蘭四處打零工度日，後來因為想家，又跑回台北市，但卻不敢回家，只好在街頭上流浪。張母事後不斷向警方致謝，因林員機警、熱心關懷，張男才能順利返家，與家人一起跨年。

警方表示，近年來許多民眾仍有「家人失蹤後須等24小時才能報案」的傳統迷思，導致錯過協尋黃金時間；其實失蹤狀況只要發生即可就近報案，警方受理建檔後會立刻通報到全國警政單位，一同協尋。