太可惡！楔隘古道年終大掃除 山澗竟清出大批尿布垃圾

年終另類大掃除！春節將屆，苗栗社大與山城古道守護志工隊赴楔隘（錫隘）古道百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，今天一抵達楔隘（錫隘）古道入口，在入口旁的山澗，發現數十包的尿布垃圾，之後將垃圾集結用吊掛方式吊到路旁，古道志工隊長楊俊立怒批「太沒公德心！」山澗位置，還是下游村民的引水的水源地。

苗栗縣社區大學古道志工隊指出，志工隊在3年前開始做楔隘古道的維護，原本古道階梯很滑容易生青苔，刷青苔、修補棧道，維護前山上人還不多，經過2年3期的古道志工們維護，刷青苔，路開始好走了。

苗栗社區大學主任戴文祥說，因為路變好走了，上山的人也開始多了「沒想到垃圾也跟著上山」，去年總共在古道撿3次垃圾，每次都有4到5袋大型垃圾，但是今天「最扯、最誇張！」。

一早上山前，志工們就在楔隘古道入口們，往山澗看發現一包一包大型垃圾，志工夥伴們先上山維護，等到下山時開始清除這些大型垃圾，有部分人走到山澗看到一包又一包垃圾，幾乎一半是尿布，大家將垃圾集結，再用吊掛，將垃圾移置到路旁，並通知獅潭鄉公所。

戴文祥說，來爬山登山民眾，要有「無痕山林」觀念，環境素養，不是去山上當消費者。志工隊長楊俊立怒批，「太沒公德心了！」副隊長李金鳳激動說，獅潭鄉民難道不生氣嗎？這是水源地，這些尿布垃圾全在這裡，喝了水，能安心嗎？

「去年古道大掃除，也沒有清出像今天這多的垃圾」戴文祥無奈說，垃圾的數量倍增，最誇張的是，山澗是山下村民的水源，竟然在溪澗丟了1、20包的尿布，「真的很糟」，將垃圾集結會通知鄉公所清潔隊。

古道志工隊們在清除時剛好遇到獅潭鄉公所秘書王千道，王千道說，清潔隊會協助將垃圾清除，由於丟大型垃圾位置，是和興村、新店村民的引水的水源地，會請附近村民互相提醒，看到外來民眾或可疑人士，加強通報。