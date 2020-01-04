親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

太可惡！楔隘古道年終大掃除 山澗竟清出大批尿布垃圾

2020-01-04 16:25聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

年終另類大掃除！春節將屆，苗栗社大與山城古道守護志工隊赴楔隘（錫隘）古道百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，今天一抵達楔隘（錫隘）古道入口，在入口旁的山澗，發現數十包的尿布垃圾，之後將垃圾集結用吊掛方式吊到路旁，古道志工隊長楊俊立怒批「太沒公德心！」山澗位置，還是下游村民的引水的水源地。

苗栗縣社區大學古道志工隊指出，志工隊在3年前開始做楔隘古道的維護，原本古道階梯很滑容易生青苔，刷青苔、修補棧道，維護前山上人還不多，經過2年3期的古道志工們維護，刷青苔，路開始好走了。

苗栗社區大學主任戴文祥說，因為路變好走了，上山的人也開始多了「沒想到垃圾也跟著上山」，去年總共在古道撿3次垃圾，每次都有4到5袋大型垃圾，但是今天「最扯、最誇張！」。

一早上山前，志工們就在楔隘古道入口們，往山澗看發現一包一包大型垃圾，志工夥伴們先上山維護，等到下山時開始清除這些大型垃圾，有部分人走到山澗看到一包又一包垃圾，幾乎一半是尿布，大家將垃圾集結，再用吊掛，將垃圾移置到路旁，並通知獅潭鄉公所。

戴文祥說，來爬山登山民眾，要有「無痕山林」觀念，環境素養，不是去山上當消費者。志工隊長楊俊立怒批，「太沒公德心了！」副隊長李金鳳激動說，獅潭鄉民難道不生氣嗎？這是水源地，這些尿布垃圾全在這裡，喝了水，能安心嗎？

「去年古道大掃除，也沒有清出像今天這多的垃圾」戴文祥無奈說，垃圾的數量倍增，最誇張的是，山澗是山下村民的水源，竟然在溪澗丟了1、20包的尿布，「真的很糟」，將垃圾集結會通知鄉公所清潔隊。

古道志工隊們在清除時剛好遇到獅潭鄉公所秘書王千道，王千道說，清潔隊會協助將垃圾清除，由於丟大型垃圾位置，是和興村、新店村民的引水的水源地，會請附近村民互相提醒，看到外來民眾或可疑人士，加強通報。

 楔隘古道是早年獅潭往來苗栗的交通要道，沿途生態豐富、極具野趣，曾獲選苗栗十大歷史建築之一，深具鄉土文化價值，不過，古道沿途石階易生青苔，遇雨濕滑，尤其階緣特別滑溜危險。

苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，卻發現入口旁山澗被丟棄10多包尿布垃圾，古道志工將這垃圾撿起。圖／古道志工隊提供
分享
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，讓春節期間上山的民眾走得更為安全。圖／古道志工隊提供
分享
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，讓春節期間上山的民眾走得更為安全。圖／苗栗社大提供
分享
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，卻發現入口旁山澗被丟棄10多包尿布垃圾。圖／古道志工隊提供
分享
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，讓春節期間上山的民眾走得更為安全，今天清出垃圾「倍增」，入口旁山澗被丟棄10多包尿布垃圾。圖／古道志工隊提供
分享
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，...
苗栗社大的山城古道守護志工隊今赴楔隘（錫隘）古道清理百年石階青苔、撿拾沿途垃圾，卻發現入口旁山澗被丟棄10多包尿布垃圾。圖／古道志工隊提供
分享
楔隘古道入口旁，有民眾設置牌子，不要在此處丟垃圾。圖／古道志工隊提供
楔隘古道入口旁，有民眾設置牌子，不要在此處丟垃圾。圖／古道志工隊提供
分享

歷史建築苗栗縣

延伸閱讀

全台大眾走 苗栗通霄市場掃街巧遇國民黨候選人

苗栗1選區政見會 藍綠選將互嗆

苗栗縣第2選區政見會／醫療缺乏、財政困境成話...

誰說攝護腺術後包尿布？中榮65%病友跟尿布說...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

手足為遺產大動肝火 靈堂上弟弟拿刀追砍哥哥

2020-01-04 14:33

樹林工廠大火竄濃黑煙 緊鄰高鐵橋樑及架空電纜

2020-01-04 14:42

21歲男子洗霸王頭！沒錢還辯稱：心情不好下次再給

2020-01-04 16:21

影／倒車撞凹車辯無感 警調對向行車記錄器揭真相

2020-01-04 14:21

家人失蹤可立即報案 警提醒牢記三不一沒有

2020-01-04 14:10

新北消防犀牛邀迺夜市 寓教於樂又有獎品拿

2020-01-04 14:10

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

「看X小？」男與酒客對眼遭刺 友人在旁嚇傻

2020-01-04 13:29

基隆仁五路科技執法2天罰42件 民眾：怕失血違停少了

2020-01-04 12:43

影／年近八旬老翁為見女網友買遊戲點數 店員機警阻詐

2020-01-04 12:31

找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

2020-01-04 12:20

土城汽車雨刷殺手 「3秒膠怪客」一分鐘毀一輛車

2020-01-04 12:12

影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

2020-01-04 11:48

影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

2020-01-04 11:33

影／逢甲夜市傳尖銳煞車聲 機車男閃車自摔全身擦傷

2020-01-04 11:33

花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

2020-01-04 11:18

疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

2020-01-04 10:15

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

找你當主管！ 詐團冒充脫口秀「艾倫」騙投資

2020-01-04 00:19

遭鯊攻擊？ 瀕絕江豚陳屍竹南岸邊

2020-01-03 23:40

區間測速首日取締破300件 警辛亥隧道口「為民止血」

2020-01-03 19:35

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

福利品出清 好萊塢明星專業沙龍髮妝品更下殺1折

2020-01-03 19:31

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

「警界小舒淇」7分鐘反詐騙微電影 中山警方親情宣導

2020-01-03 19:27

執行署新北分署7日聯合拍賣 好萊塢巨星畫像在列

2020-01-03 16:54

影／因應蘇花改車潮 花蓮縣和仁消防、警察分隊啟用

2020-01-03 16:51

影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48

台北動物園外燒紙 男：為動物祈福

2020-01-03 16:47

年前蜜棗行情看漲 高雄警執行「護棗專案」

2020-01-03 16:46

踩油門驚覺「沒反應」 他才將車停路肩...車竄黑煙起火

2020-01-03 16:17

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

影／瀕絕江豚又陳屍苗栗海岸 疑遭鯊類攻擊身亡

2020-01-03 15:29

影／搶匪戴小丑面具增強戲劇張力 宣導遇真搶案要鎮定

2020-01-03 14:30

好痛！他想超車撞上瑪莎 維修費要數十萬

2020-01-03 14:14

郵輪行程糾紛 80多名旅客一度霸船

2020-01-03 14:09
看更多

熱門文章

新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法

2020-01-03 19:31

影／台中聯結車失速撞車釀兩死一傷 尖叫驚悚畫面曝光

2020-01-03 17:31

獨／台中奪命聯結車撞擊中生還 江女紅眼眶：上帝保佑

2020-01-03 17:56

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

影／聯結車連續下坡撞兩死一傷 駕駛僅輕傷無酒駕

2020-01-03 18:43

台中小六生控師罵全班「畜生、廢物」 家長怒提告

2020-01-03 17:02

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬

2020-01-03 21:44

聯結車連闖紅燈撞2車奪2命 駕駛依過失致死罪偵辦

2020-01-04 00:19

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

2020-01-04 11:12

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

2020-01-03 19:51

澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義

2020-01-03 23:05

基隆仁五路科技執法2天罰42件 民眾：怕失血違停少了

2020-01-04 12:43

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

2020-01-04 11:18

中市聯結車撞貨車釀2死 駕駛過失致死罪偵辦

2020-01-03 23:36

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

2020-01-04 10:15

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:37

不被喜歡...男大生握裸照勒索男同學「性服務」

2020-01-03 19:34

熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

2020-01-03 17:28

田埂拾「沒有紅包袋」1千塊 他怨不開心網罵：你太瞎

2020-01-04 14:25

手足為遺產大動肝火 靈堂上弟弟拿刀追砍哥哥

2020-01-04 14:33

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍

2020-01-03 18:14

影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

2020-01-04 11:48

影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

2020-01-04 11:33

爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生

2020-01-03 19:39

半夜弒父謊稱爸自殺 29歲女被訴

2020-01-04 00:20

找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

2020-01-04 12:20

土城汽車雨刷殺手 「3秒膠怪客」一分鐘毀一輛車

2020-01-04 12:12

北市文山槍擊案 23歲男到案稱「曾遭凌虐狹怨報復」

2020-01-03 18:49

區間測速首日取締破300件 警辛亥隧道口「為民止血」

2020-01-03 19:35

永和河濱分屍案3外籍男否認殺人犯行 法官裁續押

2020-01-04 07:57

尾牙酒駕高峰期到 基警大數據找熱點時間、路段大攔查

2020-01-04 10:36

船隻滯留台中港 八船員爬圍牆赴市府陳情遭逮

2020-01-04 14:44

「警界小舒淇」7分鐘反詐騙微電影 中山警方親情宣導

2020-01-03 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top