基隆仁五路科技執法2天罰42件 民眾：怕失血違停少了

基隆市仁五路公車站牌停靠區及附近違停非常嚴重，去年12月平均每天蒐證件數32件，市警局在今年元旦起改以科技執法，全區採用24小時影像監控，上路2天告發42件，相較去年違規件數少很多。民眾說，違停的車比較少了，怕被拍照。

交通隊副隊長吳誌權說，基隆市「仁五路公車停靠區」科技執法，1月1日起正式執法取締，全區採用24小時影像監控，只要車輛於禁止停車區域停止超過3分鐘，就會自動執行違規蒐證與舉發，依據道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人於公共汽車招呼站10公尺內停車，停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛狀態，處600元以上、1200元以下罰鍰。

交通隊統計，科技執法上路後2日共取締42件違停車輛，且從1日取締23輛到2日已降到19輛，相較去年12月測試期間，每天平均蒐證違停32件要少很多。現場等候公車的民眾說，違停真的減少了。

吳誌權表示，市警局重申，科技執法的目的在於減少交通事故及維護交通順暢，每降低1件交通事故的發生，便防止一個家庭的破碎，希望藉此改變駕駛人的違規（臨時）停車行為與習慣，遵守道路交通規範，勿貪圖一時便利而吃上罰單。