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影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

家人失蹤可立即報案 警提醒牢記三不一沒有

2020-01-04 14:10中央社 台北4日電

北市警方指出，有民眾以為家人失蹤，需經過24小時才可報案，導致錯過協尋黃金時間。協尋失蹤家人可隨時報案，要牢記不用等、不用跑、不用錢、沒有案底的「三不一沒有」。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿指出，忠孝西路派出所警員林庭緯日前深夜巡邏時，發現張男蹲坐路旁，因張男看似有異狀，上前關心，張男告知員警，因與母親吵架而離家，才坐在路旁。員警查詢發現，張男已被通報為失蹤人口，隨即把人帶回派出所，並聯繫張男母親。

張男母親向警方提到，去年9月，她與張男吵架後，領有身心障礙手冊的張男離家，她原以為張男氣消後會返家，所以沒立即報警，但後來音訊全無，拖到去年12月初才向警方通報失蹤協尋。

北市警局表示，至今仍有民眾以為家人失蹤需經過24小時才可報案，導致錯過協尋黃金時間。事實上，只要發生家人失蹤狀況，就可立即報案；警方受理建檔後，會立刻通報全國警政單位協尋。

警方呼籲，協尋失蹤家人，牢記「三不一沒有」，即「不用等」，可立即報警；「不用跑」，可至住家附近派出所報案；「不用錢」，通報協尋失蹤人口不需額外付費；「沒有案底」，民眾通報家人失蹤不會留下案底及素行紀錄。

失蹤北市警察

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