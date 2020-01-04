找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

基隆市一名80多歲阿嬤，前天在整理私房錢準備過年要包給小孩、孫子的紅包時，卻怎麼找都找不到，急得如熱鍋上的螞蟻，懷疑藏在衣櫃內的15萬元被偷。警方獲報後到場，還請鑑識人員採證追查。採證後陪同阿嬤仔細翻查一遍，在櫃子最底層的夾層內找到錢，原來是她藏到忘記了，也還了一度被懷疑的清潔人員清白，阿嬤苦笑說自己太粗心，真不好意思，很感謝警方的熱心和仔細。

「我的錢不見了，找了好久翻來翻去就是找不到」阿嬤打110向警方報案，基隆市警察局第三分局七堵派出所警員王惠裕趕至老阿嬤家處理，她說，藏在她房中的衣櫃的15萬元，可能被偷了，沒法發壓歲錢給子女。

員警先安撫她的情緒，接著檢視內外環境，發現門窗並沒有被破壞的痕跡，屋內也無凌亂遭翻動。阿嬤告知員警，近日並沒有親戚朋友來她家，但因過年要到了，上月27日有請清潔公司到家中清潔，她一度懷疑會不會和清潔的人有關。

七堵派出所員警為求慎重，立即以竊盜案件處理，避免破壞現場，先請鑑識採證小組到場採證，鑑識人員拍照、採證後，鑑識人員離開後，心細的王惠裕陪婦人再仔細翻找，沒想到最後於櫃子最底層後方夾層找到包裝完整的15萬元現金，用塑膠袋包得很緊密，一張也沒少 因藏的位置很裡面，可能又被衣服蓋住，阿嬤才藏到忘了。

所長張畯盛說，阿嬤看到自己的錢根本沒丟，開心得笑了，放下心中大石頭，心情上上下下有如洗完三溫暖，員警勸她家裡不要藏這麼多錢，要去存起來比較安全。因為警察的認真和細心，找回15萬元，並未失竊。