影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

高雄市楠梓分局今午夜執行擴大臨檢時，執勤員警示意盤查可疑休旅車，可疑休旅車卻無預警來回衝撞警車，還險些撞上站在車後的員警；警方當機立斷朝休旅車輪連開22槍，仍被休旅車硬生生衝撞後脫逃。即便員警隨即追車，但警車車體受損嚴重，追車途中突然熄火，最後在距事發地6公里遠的大社尋獲棄置的休旅車，警方也已掌握可疑涉案人身分，全力追緝中。

楠梓分局為加強選前治安，今深夜凌晨出動8車16人兵分二路擴大臨檢轄內特種營業場所。其中1組人車在興楠路上1家電子遊藝場外，發現停放有1輛未熄火的銀色休旅車，車頭正對著遊藝場。

有眼尖警員發現，車內駕駛疑是警方列管的治安疑慮人口，於是提高警覺，持警棍上前示意駕駛下車接受盤查，沒想到駕駛猛然倒車衝撞警車，還差點撞上當時站在休旅車左、右後方的員警，幸好員警機警跳開。

員警為制止休旅車暴衝，又為保護執勤安全，朝休旅車輪連開22槍；然而，可疑駕駛不死心，來來回回倒車衝撞3次，不斷用車尾衝撞巡邏車、偵防車側身，企圖衝過警車車陣，最後撞開兩警車之間車縫，趁隙竄逃。巡邏車、偵防車遭撞，車頭凹陷、慘不忍睹，車體零件散落一地。

由於事出危急，有警員當機立斷跳上遭撞的偵防車，朝大社方向追捕可疑休旅車，警局勤指中心也接獲通知稱有突發狀況，隨即派遣支援警力。

率先追車的偵防車疾駛近6公里，還鑽進狹小巷弄追車，但最後因車體不堪撞擊損壞，在大社中山路岔路口熄火，支援警力又還在馳援途中，才讓可疑人車脫逃，警方追車計畫只能先喊停，靠調閱監視器，掌握可疑人逃逸行跡，並在凌晨3點18分於大社新興路段尋獲休旅車，但駕駛已逃離。