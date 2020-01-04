影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

「能夠活著真好，感謝吳護理師，你是善良的天使見義勇為伸出援手，感謝溪頭自然教育園區、鹿谷消防分隊、竹山秀傳和童綜合醫院，因為有你們串連起生命之鏈，讓我能活著，繼續陪伴親愛的家人」。

去年11月23日溪頭發生50歲李姓男遊客昏迷，失去呼吸、心跳，穿著紫色衣服的女山友立刻為他CPR救回一命，熱心救人畫面被貼在臉書，網友稱讚稱她是救命的「紫衣天使」，獲救的李姓男子透過透過童綜合醫院吳肇鑫副院長提供影片找到救命恩人，原來她是南投醫院護理師吳玉環。

吳玉環無善不欲人知，救人後低調離開，尋人影片在臉書社群引發廣大回響，南投醫院護理人員發現紫衣天使就是吳玉環，她才低調承認。衛福部長陳時中也肯定這次的救人經過，是相當完美的緊急救護案例，也頒發獎狀給吳玉環和相關救護人員。

當時李姓男子的妻子抓著吳玉環的手想留下聯絡方式日後表達感謝，但當時她婉拒，謙虛的說救人是本份與職責，李姓男子也特定寫了感謝信，感謝紫衣天使和每個協助他的人，讓他能健康的活著陪伴家人。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，這次救護相當特別，李姓男子倒下不到一分鐘，就有人CPR急救，溪頭醫護人員傅百汝騎著電動機車趕緊帶著AED電擊器到場協助，讓他恢復心跳。接著救護車、竹山秀傳醫院，再轉送到童綜合醫院，因為他重度昏迷、先做心導管，一星期後穩定後再做繞道手術，他術後幾乎沒有後遺症，相當難得。