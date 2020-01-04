親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「槍斃說」引戰 張國煒：不喜歡、我道歉

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

2020-01-04 11:33聯合報 記者江良誠／南投即時報導

「能夠活著真好，感謝吳護理師，你是善良的天使見義勇為伸出援手，感謝溪頭自然教育園區、鹿谷消防分隊、竹山秀傳和童綜合醫院，因為有你們串連起生命之鏈，讓我能活著，繼續陪伴親愛的家人」。

去年11月23日溪頭發生50歲李姓男遊客昏迷，失去呼吸、心跳，穿著紫色衣服的女山友立刻為他CPR救回一命，熱心救人畫面被貼在臉書，網友稱讚稱她是救命的「紫衣天使」，獲救的李姓男子透過透過童綜合醫院吳肇鑫副院長提供影片找到救命恩人，原來她是南投醫院護理師吳玉環。

吳玉環無善不欲人知，救人後低調離開，尋人影片在臉書社群引發廣大回響，南投醫院護理人員發現紫衣天使就是吳玉環，她才低調承認。衛福部長陳時中也肯定這次的救人經過，是相當完美的緊急救護案例，也頒發獎狀給吳玉環和相關救護人員。

當時李姓男子的妻子抓著吳玉環的手想留下聯絡方式日後表達感謝，但當時她婉拒，謙虛的說救人是本份與職責，李姓男子也特定寫了感謝信，感謝紫衣天使和每個協助他的人，讓他能健康的活著陪伴家人。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，這次救護相當特別，李姓男子倒下不到一分鐘，就有人CPR急救，溪頭醫護人員傅百汝騎著電動機車趕緊帶著AED電擊器到場協助，讓他恢復心跳。接著救護車、竹山秀傳醫院，再轉送到童綜合醫院，因為他重度昏迷、先做心導管，一星期後穩定後再做繞道手術，他術後幾乎沒有後遺症，相當難得。

南投醫院吳姓護理師11月在溪頭搶救突然昏倒失去呼吸心跳的李姓遊客，救人畫面被貼上...
南投醫院吳姓護理師11月在溪頭搶救突然昏倒失去呼吸心跳的李姓遊客，救人畫面被貼上臉書被稱為「紫衣天使」。圖／南投醫院提供
分享

溪頭護理師CPR

延伸閱讀

南投醫院升格區域醫院 「掛號費不漲」

南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次32...

南投醫院升格區域醫院 掛號費不調漲

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

2020-01-04 11:48

花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

2020-01-04 11:18

疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

2020-01-04 10:15

土城汽車雨刷殺手 「3秒膠怪客」一分鐘毀一輛車

2020-01-04 12:12

找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

2020-01-04 12:20

影／逢甲夜市傳尖銳煞車聲 機車男閃車自摔全身擦傷

2020-01-04 11:33

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

找你當主管！ 詐團冒充脫口秀「艾倫」騙投資

2020-01-04 00:19

遭鯊攻擊？ 瀕絕江豚陳屍竹南岸邊

2020-01-03 23:40

區間測速首日取締破300件 警辛亥隧道口「為民止血」

2020-01-03 19:35

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

福利品出清 好萊塢明星專業沙龍髮妝品更下殺1折

2020-01-03 19:31

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

「警界小舒淇」7分鐘反詐騙微電影 中山警方親情宣導

2020-01-03 19:27

執行署新北分署7日聯合拍賣 好萊塢巨星畫像在列

2020-01-03 16:54

影／因應蘇花改車潮 花蓮縣和仁消防、警察分隊啟用

2020-01-03 16:51

影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48

台北動物園外燒紙 男：為動物祈福

2020-01-03 16:47

年前蜜棗行情看漲 高雄警執行「護棗專案」

2020-01-03 16:46

踩油門驚覺「沒反應」 他才將車停路肩...車竄黑煙起火

2020-01-03 16:17

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

影／瀕絕江豚又陳屍苗栗海岸 疑遭鯊類攻擊身亡

2020-01-03 15:29

影／搶匪戴小丑面具增強戲劇張力 宣導遇真搶案要鎮定

2020-01-03 14:30

好痛！他想超車撞上瑪莎 維修費要數十萬

2020-01-03 14:14

郵輪行程糾紛 80多名旅客一度霸船

2020-01-03 14:09

影／高雄典寶溪外海火燒船 台南海巡隊馳往救援滅火

2020-01-03 14:09

春節出遊不怕小偷光顧家門 警傳授這五招守財庫

2020-01-03 14:04

火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26

民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

2020-01-03 12:57

又是「機老酒」！彰化縣去年車禍死亡121人創3年新高

2020-01-03 12:04

亞洲餐旅校園雜物冒煙 疏散學生滅火

2020-01-03 11:58

行駛中大貨車竟起火燃燒 15分滅火難救滿車貨物

2020-01-03 11:44

堅信要跟知名脫口秀主持人投資 詐團獻男聲他也信

2020-01-03 11:42

員工監守自盜 700萬工具竟「1折價」賤賣

2020-01-03 11:34

郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

2020-01-03 11:31

9旬失智老翁清晨走失 員警深夜及時在竹林找到人

2020-01-03 11:27

影／好痛！想超車卻撞上瑪莎拉蒂 他這個年難過了

2020-01-03 10:20
看更多

熱門文章

影／拖板車與貨車發生車禍翻覆 一男一女無生命跡象送醫

2020-01-03 14:51

新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法

2020-01-03 19:31

影／台中聯結車失速撞車釀兩死一傷 尖叫驚悚畫面曝光

2020-01-03 17:31

獨／台中奪命聯結車撞擊中生還 江女紅眼眶：上帝保佑

2020-01-03 17:56

撞死兩人的BMW 原來是台中前議長夫人使用的租賃車

2020-01-03 16:19

抓到了！金門副縣長辦公室遭竊 警方火速宣布破案

2020-01-03 12:26

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

影／聯結車連續下坡撞兩死一傷 駕駛僅輕傷無酒駕

2020-01-03 18:43

BMW逆向撞機車釀2死 死者母哽咽：只想把孩子帶回去

2020-01-03 16:20

逆倫！深夜持刀刺殺熟睡父 29歲女還對母謊稱他自殺

2020-01-03 14:55

台中小六生控師罵全班「畜生、廢物」 家長怒提告

2020-01-03 17:02

建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬

2020-01-03 21:44

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26

澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義

2020-01-03 23:05

她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大

2020-01-03 13:51

網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

2020-01-03 19:51

聯結車連闖紅燈撞2車奪2命 駕駛依過失致死罪偵辦

2020-01-04 00:19

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

殺狗吃狗肉罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了

2020-01-03 13:33

尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸

2020-01-03 16:23

中市聯結車撞貨車釀2死 駕駛過失致死罪偵辦

2020-01-03 23:36

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

2020-01-03 12:57

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

不被喜歡...男大生握裸照勒索男同學「性服務」

2020-01-03 19:34

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

2020-01-04 11:12

情侶找按摩師玩3P 按摩師遭醋男割肌腱

2020-01-03 14:16

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

2020-01-03 17:28

否認性侵反掰女同學IG秀身材 法官：人總隱藏陰暗面

2020-01-03 16:40

色男拉女進公廁襲胸 她尖叫喊「不要」仍遭猥褻

2020-01-03 15:44

欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍

2020-01-03 18:14

女子南港車站落軌遭撞亡 站務佐理「全然不知」被起訴

2020-01-03 16:51

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生

2020-01-03 19:39

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

半夜弒父謊稱爸自殺 29歲女被訴

2020-01-04 00:20

新北立委候選人提供免費按摩 涉賄選6萬交保

2020-01-03 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top