親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「槍斃說」引戰 張國煒：不喜歡、我道歉

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

2020-01-04 11:18聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷，警方及消防人員合力搶救。圖...
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷，警方及消防人員合力搶救。圖／花蓮縣消防局提供
分享

花蓮縣卓溪鄉今晨發生車輛墜谷5人受傷事件，陳姓駕駛載4名友人上山途中，凌晨1時許在清水林道12公里處轉彎時不慎翻車，墜落約60公尺深山谷，傷勢較輕的田姓男子奔跑12公里下山報案，消防、警方趕往救援，玉里警分局長呂育騰急赴現場坐鎮指揮，5名傷者中3人有腦部出血、骨折等，傷勢較重，已轉送花蓮慈濟醫院。

田姓男子今天清晨3時42分，跑了12公里到玉里警分局清水檢查哨報案，指他與古姓、李姓及2名陳姓男子，一同搭吉普車，要到清水山區的苦茶園驅趕動物，但車子墜谷，因山區沒有訊號，只能跑下山求救。

玉里警分局長呂育騰獲報，半夜率車禍處理小組警員何佳偉、偵查隊偵查佐簡智鴻及鑑識人員邱顯淦前往調查，並在清水檢查哨設置搜救指揮所，親自坐鎮指揮。

警方與消防人員前往搜救，事故地點在清水林道12公里處，也就是舊警總大隊部往上約1公里處。因路途遙遠，清晨5時44分，第一梯次救難人員抵達現場，發現多人摔出車外，現現一片狼籍，立即將傷勢較重，有腦出血情況的61歲陳姓、41歲古姓，及右腿骨折的69歲李姓男子送往玉里榮民分院急救，因傷勢嚴重，轉送花蓮慈濟醫院救治。

另外，求援的田姓男子及另陳姓駕駛傷勢較輕，在玉里慈濟醫院治療，受傷的5人都是卓溪鄉當地人。

警方表示，陳姓駕駛酒測值為0，目前仍在調查事故原因，初勘現場路面泥濘，不排除日前天雨，道路濕滑，才造成意外。

花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷，警方及消防人員合力搶救。圖...
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷，警方及消防人員合力搶救。圖／花蓮縣消防局提供
分享
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
分享
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
分享
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷。圖／玉里警分局提供
分享

慈濟事故骨折

延伸閱讀

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能...

山區活地圖陳秋霞帶路 加速黑鷹失事搜救進度

空軍黑鷹停飛安檢 救護隊還有2款直升機不影響...

黑鷹直升機失事 搜救員靠哨音找到失事點

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／衝撞警車畫面曝光！警危急開22槍追6公里...尋獲車

2020-01-04 11:48

疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

2020-01-04 10:15

土城汽車雨刷殺手 「3秒膠怪客」一分鐘毀一輛車

2020-01-04 12:12

找不到15萬元致清潔員險蒙冤 警夾層查出真相阿嬤笑了

2020-01-04 12:20

影／溪頭救命 遊客：感謝善良天使讓我能繼續陪家人

2020-01-04 11:33

影／逢甲夜市傳尖銳煞車聲 機車男閃車自摔全身擦傷

2020-01-04 11:33

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

找你當主管！ 詐團冒充脫口秀「艾倫」騙投資

2020-01-04 00:19

遭鯊攻擊？ 瀕絕江豚陳屍竹南岸邊

2020-01-03 23:40

區間測速首日取締破300件 警辛亥隧道口「為民止血」

2020-01-03 19:35

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

福利品出清 好萊塢明星專業沙龍髮妝品更下殺1折

2020-01-03 19:31

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

「警界小舒淇」7分鐘反詐騙微電影 中山警方親情宣導

2020-01-03 19:27

執行署新北分署7日聯合拍賣 好萊塢巨星畫像在列

2020-01-03 16:54

影／因應蘇花改車潮 花蓮縣和仁消防、警察分隊啟用

2020-01-03 16:51

影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48

台北動物園外燒紙 男：為動物祈福

2020-01-03 16:47

年前蜜棗行情看漲 高雄警執行「護棗專案」

2020-01-03 16:46

踩油門驚覺「沒反應」 他才將車停路肩...車竄黑煙起火

2020-01-03 16:17

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

影／瀕絕江豚又陳屍苗栗海岸 疑遭鯊類攻擊身亡

2020-01-03 15:29

影／搶匪戴小丑面具增強戲劇張力 宣導遇真搶案要鎮定

2020-01-03 14:30

好痛！他想超車撞上瑪莎 維修費要數十萬

2020-01-03 14:14

郵輪行程糾紛 80多名旅客一度霸船

2020-01-03 14:09

影／高雄典寶溪外海火燒船 台南海巡隊馳往救援滅火

2020-01-03 14:09

春節出遊不怕小偷光顧家門 警傳授這五招守財庫

2020-01-03 14:04

火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26

民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

2020-01-03 12:57

又是「機老酒」！彰化縣去年車禍死亡121人創3年新高

2020-01-03 12:04

亞洲餐旅校園雜物冒煙 疏散學生滅火

2020-01-03 11:58

行駛中大貨車竟起火燃燒 15分滅火難救滿車貨物

2020-01-03 11:44

堅信要跟知名脫口秀主持人投資 詐團獻男聲他也信

2020-01-03 11:42

員工監守自盜 700萬工具竟「1折價」賤賣

2020-01-03 11:34

郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

2020-01-03 11:31

9旬失智老翁清晨走失 員警深夜及時在竹林找到人

2020-01-03 11:27

影／好痛！想超車卻撞上瑪莎拉蒂 他這個年難過了

2020-01-03 10:20
看更多

熱門文章

影／拖板車與貨車發生車禍翻覆 一男一女無生命跡象送醫

2020-01-03 14:51

新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法

2020-01-03 19:31

影／台中聯結車失速撞車釀兩死一傷 尖叫驚悚畫面曝光

2020-01-03 17:31

獨／台中奪命聯結車撞擊中生還 江女紅眼眶：上帝保佑

2020-01-03 17:56

撞死兩人的BMW 原來是台中前議長夫人使用的租賃車

2020-01-03 16:19

抓到了！金門副縣長辦公室遭竊 警方火速宣布破案

2020-01-03 12:26

高雄午夜槍響！擴大臨檢警車無預警遭衝撞 警開22槍

2020-01-04 08:47

影／聯結車連續下坡撞兩死一傷 駕駛僅輕傷無酒駕

2020-01-03 18:43

BMW逆向撞機車釀2死 死者母哽咽：只想把孩子帶回去

2020-01-03 16:20

逆倫！深夜持刀刺殺熟睡父 29歲女還對母謊稱他自殺

2020-01-03 14:55

台中小六生控師罵全班「畜生、廢物」 家長怒提告

2020-01-03 17:02

建商與售屋小姐近水樓台產女 氣炸董娘求償300萬

2020-01-03 21:44

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

2020-01-04 10:00

火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26

澄清稿成爭議訊息？刑事局挨告：尊重但勿斷章取義

2020-01-03 23:05

她出門購物懶得帶錢包 拿了一張卡結帳時糗大

2020-01-03 13:51

網購商品包裝「透明」她給負評 賣家1顆星回嗆引眾怒

2020-01-03 19:51

聯結車連闖紅燈撞2車奪2命 駕駛依過失致死罪偵辦

2020-01-04 00:19

蔡易餘遭竄改的配偶欄 兇手竟是碩士生出於好玩惡作劇

2020-01-03 19:29

中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56

殺狗吃狗肉罰金最低20萬起跳 4名越南移工慘了

2020-01-03 13:33

尾牙抽中電視想換遭拒 奧客提「超狂要求」業者氣炸

2020-01-03 16:23

中市聯結車撞貨車釀2死 駕駛過失致死罪偵辦

2020-01-03 23:36

保全員泡夜店撿屍酒醉女 60萬元和解獲緩刑

2020-01-04 07:59

民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

2020-01-03 12:57

看電視轉台小糾紛 弟弟竟拿木椅活活打死哥哥

2020-01-04 09:27

不被喜歡...男大生握裸照勒索男同學「性服務」

2020-01-03 19:34

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

2020-01-04 11:12

情侶找按摩師玩3P 按摩師遭醋男割肌腱

2020-01-03 14:16

藉口倒垃圾「邀女下屬共搭貨梯」色主管熊抱襲胸10多秒

2020-01-04 07:54

熊貓外送員很多還徵人？ 同業曝原因「系統問題」

2020-01-03 17:28

否認性侵反掰女同學IG秀身材 法官：人總隱藏陰暗面

2020-01-03 16:40

色男拉女進公廁襲胸 她尖叫喊「不要」仍遭猥褻

2020-01-03 15:44

欠稅11萬 台南小東路旁1樓金店面八折法拍

2020-01-03 18:14

女子南港車站落軌遭撞亡 站務佐理「全然不知」被起訴

2020-01-03 16:51

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33

爸爸趕兒子出家聲請死亡獲准 8年後養母作證死而復生

2020-01-03 19:39

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

半夜弒父謊稱爸自殺 29歲女被訴

2020-01-04 00:20

新北立委候選人提供免費按摩 涉賄選6萬交保

2020-01-03 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top