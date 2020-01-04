花蓮縣卓溪鄉吉普車墜谷5人傷 傷者徒步12公里求援

花蓮縣卓溪鄉清水林道今晨發生吉普車墜谷，造成5人受傷，警方及消防人員合力搶救。圖／花蓮縣消防局提供 分享 facebook

花蓮縣卓溪鄉今晨發生車輛墜谷5人受傷事件，陳姓駕駛載4名友人上山途中，凌晨1時許在清水林道12公里處轉彎時不慎翻車，墜落約60公尺深山谷，傷勢較輕的田姓男子奔跑12公里下山報案，消防、警方趕往救援，玉里警分局長呂育騰急赴現場坐鎮指揮，5名傷者中3人有腦部出血、骨折等，傷勢較重，已轉送花蓮慈濟醫院。

田姓男子今天清晨3時42分，跑了12公里到玉里警分局清水檢查哨報案，指他與古姓、李姓及2名陳姓男子，一同搭吉普車，要到清水山區的苦茶園驅趕動物，但車子墜谷，因山區沒有訊號，只能跑下山求救。

玉里警分局長呂育騰獲報，半夜率車禍處理小組警員何佳偉、偵查隊偵查佐簡智鴻及鑑識人員邱顯淦前往調查，並在清水檢查哨設置搜救指揮所，親自坐鎮指揮。

警方與消防人員前往搜救，事故地點在清水林道12公里處，也就是舊警總大隊部往上約1公里處。因路途遙遠，清晨5時44分，第一梯次救難人員抵達現場，發現多人摔出車外，現現一片狼籍，立即將傷勢較重，有腦出血情況的61歲陳姓、41歲古姓，及右腿骨折的69歲李姓男子送往玉里榮民分院急救，因傷勢嚴重，轉送花蓮慈濟醫院救治。

另外，求援的田姓男子及另陳姓駕駛傷勢較輕，在玉里慈濟醫院治療，受傷的5人都是卓溪鄉當地人。