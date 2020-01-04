疑電線走火...高雄大寮深夜火警 屋主一度失去生命跡象

高雄市大寮區1棟4樓透天樓房昨天深夜發生火警，王姓屋主獨自在家，消防人車趕抵時，2樓客廳及房間陷入火海，濃煙竄出，破壞1樓鐵門進屋搶救，發現王姓屋主遭濃煙嗆昏，無生命跡象，經緊急送往小港醫院搶救，目前仍有生命危險。初步調查，疑電線走火引起火災，確實起火原因仍待調查。

66歲的王姓屋主與兒子同住高雄市大寮區仁德路透天樓房，昨天深夜11點45分左右，王姓屋主的哥哥住在隔壁，聞到焦味，趕出門察看，才發現弟弟家2樓冒出火光，趕緊向119求救。

高雄市消防局動員鳳祥、大寮、中庄、高桂分隊共13車32人趕往搶救，到場時，發現2樓已陷入火海，濃煙竄出，趕緊切開1樓鐵捲門進屋滅火。消防人員上2樓，發現客廳和王姓屋主的兒子臥室家具全已著火，急布線滅火，後來趕上3樓，才發現王姓屋主倒在自己房間地上，已無呼吸、心跳，連忙將王姓屋主救下樓，送往小港醫院急救，王才恢復呼吸、心跳，但仍有生命危險。