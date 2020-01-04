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中市BMW試車釀2死事故 車輛原是前議長夫人租賃

2020-01-04 03:56中央社 台中3日電

沙鹿區中山路昨天傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色BMW轎車逆向衝撞對向機...
沙鹿區中山路昨天傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色BMW轎車逆向衝撞對向機車，當場導致機車男女兩人死亡。 聯合報記者黑中亮／攝影
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台中市昨天發生一起車廠蔡姓技師，駕駛車輛外出試車造成2死的事故，警方查出車輛為台中市議會前議長林世昌的夫人所租賃，檢方今天相驗死者遺體後，後續將依過失致死罪嫌偵辦蔡男。

林世昌的兒子、台中市議員林孟令表示，車輛平時確實由母親所租賃，日前車輛交由車廠保養，得知發生事故相當遺憾，後續交由汽車租賃公司處理。

警方調查，28歲蔡男昨天駕駛BMW小客車，行經沙鹿區中山路段，逆向行駛衝撞對向的一輛機車，造成22歲王姓男騎士與後座的23歲林姓女乘客受傷，緊急送醫後仍傷重不治，蔡男受輕傷。

警方查出車輛登記為一家汽車租賃公司所有，平時為台中市議會前議長林世昌的夫人所租用。林世昌前年宣布不再競選連任後，交棒兒子林孟令選上台中市議員。林孟令表示，車輛日前交由租賃公司保養，今天接獲公司通知，才得知昨天由車廠技師將車輛開出試車時發生事故。

事故兩名死者都在位於台中市沙鹿區的漢翔公司服務，兩人昨天下班後，原計畫前往沙鹿市區，卻在途中發生事故喪命，檢方今天會同法醫相驗遺體，漢翔工會理事長于正道也到場慰問家屬。

于正道說，兩名不幸喪命的員工，都是公司產學合作的學生，去年6月才到公司服務，平時表現都很優秀，員工在下班途中發生意外，公司會全力協助處理後續。

台中地檢署今天表示，死者傷勢主要都是外傷為主，肇事駕駛初步供稱因閃避才會逆向行駛，詳細案發原因還要調查，案件將依過失致死罪嫌偵辦。

台中市事故BMW

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