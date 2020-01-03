親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

2020-01-03 19:33聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方今天接獲民眾報案，信箱裡的選舉公報及投票通知單遭人偷走，警方獲報到場，發現竊賊竟是一名拾荒的沈姓男子。沈男辯稱，以為塞在信箱的都是「廣告廢紙」，想拿去賣給資源回收商換錢吃飯。經查共有49份選舉公報及投票通知單，警詢後今天依竊盜罪嫌送辦。

「有人偷走選舉公報及投票通知單。」新北市海山警分局埔墘派出所今天中午接獲民眾報案，指稱有人沿街偷拿塞在信箱的選舉公報及投票通知單。

警方獲報迅速趕抵板橋區莊敬路巷內，發現騎著腳踏車的76歲的沈姓男子，被一群人圍住，警方綁在其腳踏車後方的一只紙箱內，放滿各種廣告單，經清點，裡面還有選舉公報及投票通知單各49份。

靠拾荒為維生的沈男辯稱，以為塞在民宅信箱裡的都是廣告單，才會挨家挨戶將塞在信箱口的「廣告廢紙」丟到綁在腳踏車後面的紙箱裡。

經警方檢視，被沈男所偷走的49份選舉公報及投票通知單，分屬板橋區莊敬、長壽、玉光及忠翠共4里，已通知4位里長至派出所領回發還民眾。經詢問新北市選舉委員會委員，初步研判沈男並無涉及政治意圖或破壞選舉意圖，選罷法無相關罰則，警方詢問後今天依竊盜罪嫌將沈男移送新北地檢署偵辦。

「有人偷選舉公報及投票通知單。」新北市板橋區靠拾荒維生的沈姓男子今天擅自拿走民宅...
「有人偷選舉公報及投票通知單。」新北市板橋區靠拾荒維生的沈姓男子今天擅自拿走民宅信箱廣告紙，意圖當資源回收變賣，因其中夾有選舉公報及投票通知單遭民眾發現報警處理。記者王長鼎／翻攝
分享

投票

延伸閱讀

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「...

與小英牽手合照爆戰火 趙正宇、陳學聖政見會激...

選舉公報出爐 竟有立委候選人政見寫「敗選感言...

台南一選區／選舉公報字太小 蔡育輝要求重印

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

區間測速首日取締破300件 警辛亥隧道口「為民止血」

2020-01-03 19:35

新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法

2020-01-03 19:31

「警界小舒淇」7分鐘反詐騙微電影 中山警方親情宣導

2020-01-03 19:27

執行署新北分署7日聯合拍賣 好萊塢巨星畫像在列

2020-01-03 16:54

影／因應蘇花改車潮 花蓮縣和仁消防、警察分隊啟用

2020-01-03 16:51

影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48

台北動物園外燒紙 男：為動物祈福

2020-01-03 16:47

年前蜜棗行情看漲 高雄警執行「護棗專案」

2020-01-03 16:46

踩油門驚覺「沒反應」 他才將車停路肩...車竄黑煙起火

2020-01-03 16:17

投資百萬每月可賺1萬利息？銀行員力阻匯款擋下詐騙

2020-01-03 15:33

影／瀕絕江豚又陳屍苗栗海岸 疑遭鯊類攻擊身亡

2020-01-03 15:29

影／搶匪戴小丑面具增強戲劇張力 宣導遇真搶案要鎮定

2020-01-03 14:30

好痛！他想超車撞上瑪莎 維修費要數十萬

2020-01-03 14:14

郵輪行程糾紛 80多名旅客一度霸船

2020-01-03 14:09

影／高雄典寶溪外海火燒船 台南海巡隊馳往救援滅火

2020-01-03 14:09

春節出遊不怕小偷光顧家門 警傳授這五招守財庫

2020-01-03 14:04

火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26

民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

2020-01-03 12:57

又是「機老酒」！彰化縣去年車禍死亡121人創3年新高

2020-01-03 12:04

亞洲餐旅校園雜物冒煙 疏散學生滅火

2020-01-03 11:58

行駛中大貨車竟起火燃燒 15分滅火難救滿車貨物

2020-01-03 11:44

堅信要跟知名脫口秀主持人投資 詐團獻男聲他也信

2020-01-03 11:42

員工監守自盜 700萬工具竟「1折價」賤賣

2020-01-03 11:34

郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

2020-01-03 11:31

9旬失智老翁清晨走失 員警深夜及時在竹林找到人

2020-01-03 11:27

影／好痛！想超車卻撞上瑪莎拉蒂 他這個年難過了

2020-01-03 10:20

罰不怕！台東富山保育區 海巡再查獲違規採捕25顆螺

2020-01-03 09:02

獨居翁猝死 忠犬護主狂吠

2020-01-03 00:31

抄近路？ 大貨車載挖土機 市區追撞6車

2020-01-03 00:31

打擊越界陸艇 馬祖最快快艇來了 時速83公里

2020-01-03 00:05

選舉敏感時刻 金門副縣長室二度遭入侵

2020-01-03 00:00

沙鹿驚傳汽機車對撞車禍 機車男女共赴黃泉

2020-01-02 20:27

小貨車無故起火延漫車體 旁人見狀驚呼「快逃！」

2020-01-02 20:07

70歲老翁陳屍臥床 忠犬護主不離不棄

2020-01-02 16:18

生意太好露餡 新北公安小組剷天九牌職業賭場

2020-01-02 15:46

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

越界陸籍快艇剋星 新造多功能快艇今投入海巡勤務

2020-01-02 15:37

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

影／拖板車與貨車發生車禍翻覆 一男一女無生命跡象送醫

2020-01-03 14:51

BMW新車試駕 逆向對撞機車闖禍致2死

2020-01-02 22:28

情侶找按摩師玩3P 按摩師「做太久」遭醋男割肌腱

2020-01-03 06:40

影／好痛！想超車卻撞上瑪莎拉蒂 他這個年難過了

2020-01-03 10:20

美艷模特兒遭攝影師下藥 千鈞一髮驚醒躲過色劫

2020-01-03 07:50

性侵累犯在麵食摻FM2 女保險員險失身

2020-01-02 21:47

影／台中聯結車失速撞車釀兩死一傷 尖叫驚悚畫面曝光

2020-01-03 17:31

富南斯違法吸金30億 藝人夏于喬父夏世紘遭起訴

2020-01-03 10:38

逆倫！深夜持刀刺殺熟睡父 29歲女還對母謊稱他自殺

2020-01-03 14:55

郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

2020-01-03 11:31

BMW逆向撞機車釀2死 死者母哽咽：只想把孩子帶回去

2020-01-03 16:20

交車前試車 BMW逆向撞機車釀2死

2020-01-03 00:31

高市消防局長兌現承諾 傾聽基層之旅意見全列管改善

2020-01-02 21:27

亞洲餐旅校園雜物冒煙 疏散學生滅火

2020-01-03 11:58

20歲媽和男性友人下手？ 10月男嬰疑遭虐死

2020-01-03 00:31

色男拉女進公廁襲胸 她尖叫喊「不要」仍遭猥褻

2020-01-03 15:44

踩油門驚覺「沒反應」 他才將車停路肩...車竄黑煙起火

2020-01-03 16:17

情侶找按摩師玩3P 按摩師遭醋男割肌腱

2020-01-03 14:16

抄近路？ 大貨車載挖土機 市區追撞6車

2020-01-03 00:31

否認性侵反掰女同學IG秀身材 法官：人總隱藏陰暗面

2020-01-03 16:40

富南斯涉吸金30億 夏于喬父等16人遭訴

2020-01-03 14:12

「今天有魚吃嗎？」 彰警查獲選舉賭盤一注高達200萬

2020-01-03 16:45

選舉敏感時刻 金門副縣長室二度遭入侵

2020-01-03 00:00

開車撞死闖紅燈過馬路兄妹 九旬老翁判刑6月

2020-01-03 16:46

堅信要跟知名脫口秀主持人投資 詐團獻男聲他也信

2020-01-03 11:42

男大生性侵女同學洗門風道歉 二審判刑4年

2020-01-03 15:35

年前蜜棗行情看漲 高雄警執行「護棗專案」

2020-01-03 16:46

影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48

北市文山槍擊案 23歲男到案稱「曾遭凌虐狹怨報復」

2020-01-03 18:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top