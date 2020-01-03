「有人偷選舉公報及投票通知單」賊竟是拾荒老人

新北市警方今天接獲民眾報案，信箱裡的選舉公報及投票通知單遭人偷走，警方獲報到場，發現竊賊竟是一名拾荒的沈姓男子。沈男辯稱，以為塞在信箱的都是「廣告廢紙」，想拿去賣給資源回收商換錢吃飯。經查共有49份選舉公報及投票通知單，警詢後今天依竊盜罪嫌送辦。

「有人偷走選舉公報及投票通知單。」新北市海山警分局埔墘派出所今天中午接獲民眾報案，指稱有人沿街偷拿塞在信箱的選舉公報及投票通知單。

警方獲報迅速趕抵板橋區莊敬路巷內，發現騎著腳踏車的76歲的沈姓男子，被一群人圍住，警方綁在其腳踏車後方的一只紙箱內，放滿各種廣告單，經清點，裡面還有選舉公報及投票通知單各49份。

靠拾荒為維生的沈男辯稱，以為塞在民宅信箱裡的都是廣告單，才會挨家挨戶將塞在信箱口的「廣告廢紙」丟到綁在腳踏車後面的紙箱裡。