新年才3天車禍奪4死9傷 台中警明起三天交通大執法

2020年才第三天，台中市已發生4死9傷的交通事故，有鑑於此，台中市警局交大今傍晚火速決議，明起（4日）展開3天交通取締大執法，針對酒駕、超載、超速、闖紅燈等重大違規加強取締，並針對大型車加強稽查，確保用路人與行人安全。

台中市1日發生台74線預拌混凝土車行駛後輪脫落，造成3車連環撞、8人受傷；2日沙鹿區一名汽修車技師逆向試車，撞死2名男女；今南屯區聯結車撞擊兩車，造成2死1傷憾事。

台中市警察局交通大隊指出，新年3天期間，已連續發生3件，造成4死9傷的交通事故，台中市警局今傍晚決定，明日起（4日） 將展開連續3天交通取締大執法，除針對酒後駕車、超載、超速、闖紅燈等重大違規行為加強取締外，並針對大型車加強稽查取締，提升大型車對安全設備的重視。

市警局交通警察大隊大隊長林沐弘表示，這幾起交通事故，除了駕駛人違規及個人疏忽外，車輛機件在駕駛中發生故障，也是引起交通事故的原因，車輛機件故障若又遇到高速行駛、過彎或路面顛簸時，很容易造成交通事故發生，若致他人死傷或車輛因此毀損，更需擔負刑事及民事上的責任。

另，大型車長時間行駛或在行經下坡路段，過程中因煞車過熱導致「煞車失靈」，而衍生之車禍亦時有發生，警方提醒，大型車駕駛人應落實行前檢查、定期更換煞車油，並於長下坡路段善用檔煞，不可緊踩煞車不放。

大型車應保持「安全行車距離」，讓煞車系統出狀況時有「距離」與「空間」進行處理；長下坡路段發現煞車失靈應開啟雙黃燈、長按喇叭不放警示，利用山壁或護攔摩擦減速，逐步退檔降低速度。