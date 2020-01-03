影／因應蘇花改車潮 花蓮縣和仁消防、警察分隊啟用

蘇花公路改善工程再3天就要通車，為因應可能的龐大車流，花蓮縣獲公路總局補助上億元，在蘇花改中仁隧道南口，興建和仁消防分隊及警察分隊兩棟廳舍，編制46名人力，消防分隊配備有排煙車、照明車等救災器材，警察分隊配置大型拖吊車，一旦隧道發生事故，可立即排除。

兩處廳舍位於花蓮秀林鄉和平村，消防廳舍是地上兩層樓建物，警察廳舍為地上一層樓建物，總工程費約1億1740萬元，縣長徐榛蔚、秀林鄉長王玫瑰、縣消防局長林文瑞、縣警局長林樹徽等人剪綵啟用。

消防局長林文瑞表示，和仁消防入隊編制36人，初期先進駐12人，其餘人力會在1、2年內補滿。配置排煙車、照明車、消防機車等，除隧道救災，也將協助新秀與和平分隊的救護與救災。

因應蘇花改長隧道救災需求，消防局已在去年11月調派25名人力，遠赴瑞士及荷蘭，接受先進的公路隧道搶救訓練。

縣警局交通隊和仁分隊則配置10名警力，協助交通事故處理、車流疏導等。縣警局交通隊長黃增樟說，除了巡邏車、機車外，還獲得蘇花改工程處補助，購置一輛大型拖吊車和兩輛中型拖吊車，大型拖吊車要價700多萬元，可拖吊大客車、大貨車等，盡快排除事故造成的回堵。