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影／台南交大添購警報型警示燈 員警值勤保平安

2020-01-03 16:48聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

國道警察處理事故遭追撞事故時有耳聞，台南市警局也曾發生員警處理交通事故或取締違法遭後方車輛追撞受傷意外，台南市警察局交通大隊為確保警員在第一線執法安全，斥資270多萬元，添購186組警報型警示燈及3500顆LED肩燈；一旦交通錐被撞倒，警員身上的警示器也會同步閃光、聲響，提醒警員警且有更多反應時間，避免傷亡。

台南交大指出，警員處理交通事故時，面臨夜間視線不良、天候不佳或酒駕、毒駕與疲勞駕駛等各種不確定危險因子，遭後車追撞造成死傷的意外常引發社會關注。

因此，添購警報型警示燈，是保護第一線執勤警察的新利器，將警示燈擺放在交通錐上，並與警員身上的警示燈連動，如有車輛撞倒交通錐，警示燈會同步觸發警報裝置，提醒員警可能有車輛衝撞情形發生，及時反應閃避，建立起「交通管制預警系統」無線智慧防護網。

交大斥資270多萬元，添購186組警報型警示燈及3500顆LED肩燈，原則上，每個派出所至少配發一組外，再視各分局交通狀況發放各外勤交通分隊處理交通事故時使用，確保員警執勤時的安全。

交通大隊隊長翁誌宏說，台南市多處聯外道路及市區樞紐要道，交通流量驚人，同仁夜間道路上執勤風險高，同仁在現場執勤往往更需謹慎、小心，不斷強化執法裝備、改善執法器材，提升交通執法品質及安全。他表示，為保障員警生命安全，添購警報型警示燈及LED肩燈配發第一線外勤人員，避免其他車輛衝撞，是對執勤同仁生命安全的最大保障。

一旦交通錐被撞倒，警員身上的警示器也會同步閃光、聲響，提醒警員警且有更多反應時間...
一旦交通錐被撞倒，警員身上的警示器也會同步閃光、聲響，提醒警員警且有更多反應時間，避免傷亡。記者邵心杰／翻攝
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交大指出，LED肩燈配發第一線外勤人員，避免其他車輛衝撞，是對執勤同仁生命安全的...
交大指出，LED肩燈配發第一線外勤人員，避免其他車輛衝撞，是對執勤同仁生命安全的最大保障。記者邵心杰／翻攝
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警員處理交通事故時，面臨夜間視線不良、天候不佳或酒駕、毒駕與疲勞駕駛等各種不確定...
警員處理交通事故時，面臨夜間視線不良、天候不佳或酒駕、毒駕與疲勞駕駛等各種不確定危險因子，遭後車追撞造成死傷的意外常引發社會關注。記者邵心杰／翻攝
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台南市警局斥資270多萬元，添購186組警報型警示燈及3500顆LED肩燈，成了...
台南市警局斥資270多萬元，添購186組警報型警示燈及3500顆LED肩燈，成了保護第一線執勤警察的新利器。記者邵心杰／翻攝
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