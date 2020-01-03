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台北動物園外燒紙 男：為動物祈福

2020-01-03 16:47聯合報 記者李隆揆／即時報導

北市一名46歲李姓男子今天上午11時許在捷運動物園站2號出口外燃燒紙張，民眾見狀報警處理，警方到場將李男帶返派出所詢問時，李男自稱是「要為動物祈福」，因其行為未觸法，警方告誡李男後請回。

警方表示，今天上午李男在文山區新光路二段30號的捷運動物園站2號出口處，點燃1張A4紙張，一旁民眾見狀以為李要縱火，立刻報警處理，消防人員到場時紙張已燃燒殆盡，警方到場後也將李男帶返派出所偵詢。

李男向警方表示，他之所以在台北市立動物園外燒紙，是要為動物園內的動物祈福；警方詢後認為現場周遭未有易燃物，李男行為與民眾「燒金紙」類似，具體並未觸法，進一步告誡後將其請回。

台北市一名46歲李姓男子今天上午11時許在捷運動物園站2號出口外燃燒紙張。記者李...
台北市一名46歲李姓男子今天上午11時許在捷運動物園站2號出口外燃燒紙張。記者李隆揆／翻攝
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