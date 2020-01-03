影／高雄典寶溪外海火燒船 台南海巡隊馳往救援滅火

東港籍源昌發2號漁船今天清晨6時多機艙冒煙，許姓船長察覺不對勁，發現機艙內主機起火，立即向在高雄典寶溪外海域的東海漁港1號漁船求助，平安救出2船員外，蚵子寮安檢所通報台南海巡隊派遣巡防艇馳往協助救援，並以消防高壓水柱滅火，約1小時探制火勢，並在高雄海巡隊巡防艇接力戒護下，將漁船拖帶返回東港鹽埔漁港。

許姓船長表示，在該海域作業時，主機失火導致機艙起火冒出黑煙，熊熊火勢滅火不及，向外求援，所幸被鄰近漁船救起，他也對海巡人員馳往救援及辛勞再三致謝。

海巡署艦隊分署台南海巡隊指出，上午6時12分接獲第六巡防區指揮部通報，蚵子寮安檢所守望人員監控海面時發現一艘東港籍源昌發2號漁船起火燃燒，位置在高雄典寶溪外0.3浬處海域，立即派遣安檢所人員搭載4員駕駛橡皮艇前往現場，並請海巡隊派遣巡防艇前往協助救援。

台南海巡隊派遣巡防艇7時35分抵達現場，發現該船起火燃燒中，船上2名人員已被附近東海漁港1號漁船平安救起。而巡防艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下，8時44分獲得控制，並與高雄海巡隊巡防艇接力戒護下，將源昌發2號拖帶返回東港鹽埔漁港，避免火勢復燃。