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春節出遊不怕小偷光顧家門 警傳授這五招守財庫

2020-01-03 14:04聯合報 記者林佩均／台中即時報導

農曆春節將至，許多民眾已安排好出國、出遊行程，卻擔心舉家外出住宅遭小偷光顧，台中市警局傳授「兩申請、三撇步」，民眾出遊前可向當地派出所申請「舉家外出住宅巡邏服務」、「居家安全檢測」，離家注意門窗是否關緊？有無加裝監視器？並養成隨手關門習慣，不讓小偷有機可趁。

本月24日是舉家圍爐團圓的農曆除夕，民眾多提前到銀行提領現金，準備包紅包等禮俗，台中市警局第三分局轄內有42家金融機構，為讓民眾安心提領、存款，於本月16至31日止，編排警力加強守望及密集式巡邏各銀行行庫維護安全。

第三警分局分局長陳武康昨率偵查隊隊長與各所所長到轄區金融機構拜訪業者，並發送宣導品與護鈔海報給民眾，並贈送印有「存提現金要小心 警察護鈔真安心」字樣後背包，提醒大家注意個人隨身財物。

春節連假期間，民眾出遊不必擔心居家安危，警方傳授「兩申請、三撇步」口訣，民眾可到派出所申請「舉家外出住宅巡邏服務」，出發前再向警分局或派出所申請「居家安全檢測」。

並提供居家防竊三撇步：

一、離開家門時，應檢視「窗簾是否已拉下？」、「窗戶、氣窗是否已緊鎖？」、「前、後門是否已上鎖？」。

二、加裝監視系統及聲光設備，遏阻歹徒行竊歪念。

三、養成隨手關門習慣，外出前一定要把門關上，不要讓小偷有機可乘侵入行竊。

台中市警局第三分局分局長陳武康(右二)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家...
台中市警局第三分局分局長陳武康(右二)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注意個人隨身財物。圖／台中市政府警察局第三分局提供
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台中市警局第三分局分局長陳武康(右三)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家...
台中市警局第三分局分局長陳武康(右三)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注意個人隨身財物。圖／台中市政府警察局第三分局提供
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台中市警局第三分局分局長陳武康(左)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注...
台中市警局第三分局分局長陳武康(左)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注意個人隨身財物。圖／台中市政府警察局第三分局提供
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台中市警局第三分局分局長陳武康(中)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注...
台中市警局第三分局分局長陳武康(中)昨到轄區金融機構宣傳，農曆春節期間提醒大家注意個人隨身財物。圖／台中市政府警察局第三分局提供
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春節竊盜

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