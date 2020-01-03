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火燒船！漁船捕鰻苗突失火 2人獲救

2020-01-03 13:26聯合報 記者林保光／高雄即時報導

東港籍漁船「源昌發2號」今天清晨在高雄沿岸捕鰻苗，突然船艙起火，濃煙直竄天際；船長和另名印尼籍漁工2人及時逃向船頭，經同在附近作業的漁船救上船，倖免於難。海巡署據報，緊急派船艇以高壓水柱滅火，約1個多小時後才撲滅火勢，已將燒毀的漁船拖回東港，確實起火原因仍待調查。

據了解，源昌發2號許姓船長和印尼漁工今天凌晨自東港出海，航至高雄典寶溪出海口約0.3海里處捕鰻苗，直到今天清晨6點10分左右，船艙突然冒出濃煙，由於火勢延燒迅速，許姓船長發現船艙起火，已來不及滅火，和印尼漁工躲向船頭避難。

同在附近捕鰻苗的東港籍漁船「東海港1號」發現友船起火，趕緊靠近源昌發2號，將許姓船長2人救上船。同時，海巡署蚵子寮安檢所發現海上竄升濃煙，立即通報發生火燒船事故。

由海巡署艦隊分第四海巡隊據報，派巡防艇搶救，於今天上午7點30分趕抵事發海域，立即以高壓水柱滅火，直到上午8點40分許撲滅火苗，但源昌發2號船屋已全燒毀，只剩船板仍浮在水上，後來與高雄海巡隊接力，將燒剩的船體拖回東港鹽埔漁港。

據初步調查，源昌發2號作業時疑滲出機油，遇引擎高溫才導致機艙失火，確實起火原因仍待調查。

東港籍漁船「源昌發2號」今天清晨在高雄捕鰻苗，突然船艙起火，濃煙竄升。記者林保光...
東港籍漁船「源昌發2號」今天清晨在高雄捕鰻苗，突然船艙起火，濃煙竄升。記者林保光／翻攝
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「源昌發2號」今天捕鰻苗時失火，海巡人員正以高壓水柱搶滅火勢。記者林保光／翻攝
「源昌發2號」今天捕鰻苗時失火，海巡人員正以高壓水柱搶滅火勢。記者林保光／翻攝
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「源昌發2號」今天捕鰻苗時失火，海巡人員正以高壓水柱搶滅火勢。記者林保光／翻攝
「源昌發2號」今天捕鰻苗時失火，海巡人員正以高壓水柱搶滅火勢。記者林保光／翻攝
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滅火後的源昌發2號遭燒毀，只剩船板浮在水上。記者林保光／翻攝
滅火後的源昌發2號遭燒毀，只剩船板浮在水上。記者林保光／翻攝
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海巡署東港

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