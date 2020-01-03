民眾遭詐上百萬 金門警與行員合作成功攔阻

一名60多歲的許姓男子，日前到土銀去匯款，打算從戶頭匯款113萬至3個不同帳戶，行員向許男詢問匯款用途，但他卻支吾其詞，無法清楚交代款項用途，機警行員懷疑是詐騙案件，趕緊請警方到場協助，警方苦口婆心向許男勸說，但他就是不相信警察，隔日又再去銀行匯款，所幸警方詳盡為他分析，才成功攔阻下來。

金門縣警局金城分局表示，金城派出所值班台日前接獲土銀行員致電，稱有名男子欲從戶頭匯款50萬、50萬、13萬到3個不同帳戶，總共113萬，行員懷疑是詐騙，線上巡邏員警獲報後，立即前往現場了解，發現許姓民眾正於櫃台辦理匯款手續，他稱曾因買賓士車跟3位朋友借錢，時間已久，僅是要將多年欠款歸還，不可能為詐騙案件。

行員向警方表示，許男所填寫的3張匯款單，只有1張有填寫戶名，其餘僅填寫帳號。警方進一步詢問有無3位朋友之聯繫方式，以便做確認，許男表示，匯款對象是老朋友，並沒有留下電話，也未告知他朋友的姓名，讓警方確信為詐騙案件。

警方向許民解釋，若是匯款對象不明，一般人也會認為有詐，不可能輕易將如此大款項匯出，但警方的第一次勸阻，許男並不相信，隔天又跑到銀行匯款，警方再度到場勸阻，經警方苦口婆心勸說，許男才相信可能受詐騙，請行員將款項沖正回帳戶，以保住多年來積蓄，並感謝警方及行員協助。