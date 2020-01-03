堅信要跟知名脫口秀主持人投資 詐團獻男聲他也信

美國知名脫口秀主持人「艾倫」，詐騙集團竟假冒「艾倫」身分在網路詐騙陳男，要陳匯款8萬元即能擔任主管；外事警察以流利英語跟詐團通電話，電話那頭自稱「艾倫」的竟是外籍男子，與真實女性身分的「艾倫」完全不同；警方說明無法匯款時，詐團氣得飆罵髒話掛電話，陳男這才夢醒。

詐騙集團假冒美國知名主持人「艾倫」，在網路上詐騙陳姓男子(34歲)，稱要在台灣投資建設大樓，陳男只要先匯款美金2500元(約新台幣8萬元)作業費用，就能擔任主管。

陳男不疑有他到銀行欲匯款到詐團提供的帳戶，行員驚覺有異報警；台中市警局第二分局立人所警員蔡尚儒到場，一聽就知道是詐團慣用的「假投資」手法，但陳男深信假「艾倫」的遭遇，「跟我非常類似，相信她不會騙我」，更驕傲地說，「大概只有台灣人不認識她」。

警方請來警分局的外事警察黃柏雄到場，黃以流利英語說明，未料對方竟是外籍男性獻聲，與真實脫口秀主持人「艾倫」的女性身分完全不同，陳男還替詐團辯駁，「她太忙了，應該是他的特助接電話」，讓警方相當傻眼。

黃員不死心，直接以英語跟詐團外籍男子說，帳號有問題，無法匯款等，電話那頭假「艾倫」直接飆髒話掛電話，陳男這才恍然大悟，自己差點被騙。

從事氣泡機零件業務員的陳男說，他自己收入不穩定，原以為這是一次好機會能擔任主管翻身，沒想到卻是詐騙集團的手法，過程中連他父親也打電話來阻止他匯款，還好警方棄而不捨規勸，不然他得賣好幾個月的氣泡機零件才能賺回辛苦錢。