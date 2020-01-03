員工監守自盜 700萬工具竟「1折價」賤賣

桃園市蘆竹分局員警日前在執行網路巡邏勤務時，意外發現有名男子以低於市價1至2折的價錢招攬顧客購買工具，察覺有異、開始進行調查，此時員警也趕緊通知被害倉儲，鎖定一名在倉儲內負責貨品整理工作的男子，在多方指認下，發現男子監守自盜，竊取倉儲內市價高達700萬元，共2718支工具，以賤價賣出約80萬元，警方將其逮捕歸案，目前正在追回遭賣出工具的下落。

警方調查，35歲的邱姓嫌犯在蘆竹區南崁路上某倉儲負責貨品整理工作，任職已有半年時間，熟知內部運作程序，因債務纏身，竟趁職務之便，自去年12月中旬開始，趁其他員工下班後，分8次竊取倉儲鑰匙，主動於網路上邀約4名不知情的買家，以1至2折的價錢販賣全新砂輪機、電動鎚等，再以現場看貨的理由，約無辜買家到富國路上另一間倉儲內一手交錢、一手交貨及搬運物品，邱嫌甚至還開起堆高機幫忙搬貨。

邱嫌解決私人債務，將市價高達700萬元，共2718支工具，以賤價出售得80萬元，倉儲廠商仍被蒙在鼓裡，直到警方通知才後知後覺，由被害倉儲廠商協助指認之下，邱嫌看到警方找上門來，自知難逃法網只能配合調查。