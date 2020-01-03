郵輪行程傳紛爭 高雄港80多名旅客一度霸船3小時

一艘歌詩達新浪漫號原定開至越南峴港，因天候因素臨時變更行程，改到日本沖繩，昨天下午停靠高雄港，80多名旅客不滿行程中途遭變更，一度霸船不肯下船，航港局及消保官等介入協調後，旅客終於在霸船3個小時後下船和平落幕。高雄市觀光局說，全案進入消費糾紛，預定2月5日，由高市消保官及觀光局對消費爭議問題召開第一次協調會議。

歌詩達新浪漫號（COSTA NEOROMANTICA），原訂行程到越南峴港，因氣候因素，中途變更行程改到日本沖繩及石垣行程，造成80餘名旅客不滿，郵輪昨下午2點停靠高雄港後，部分旅客拒絕下船，航港局緊急邀集高雄市政府消保官、交通部觀光局、旅行社及船方代表登船協調。

交通部航港局表示，該船2019年12月28日原訂由高雄港出發至越南峴港，載旅客1358人，經船公司表示考量颱風影響郵輪航行安全，於108年12月27日通知旅行社變更行程改至日本沖繩及石垣。

船方當時釋出善意，已在船上釋出補償方案，在沖繩多停靠2小時及日本出境消費稅1000日元由船方吸收等。輪船在昨天下午2點靠泊高雄港，部分旅客不滿，不願下船。