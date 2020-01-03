9旬失智老翁清晨走失 員警深夜及時在竹林找到人

台南市歸仁區90歲黃姓老人昨天清晨6點外出要到文化國小晨間運動後未回家，家屬遍尋不著後10點向歸仁警分局報案，警方動員找人，深夜10點多終於在一處竹林發現黃姓老人坐臥土堆有失溫現象，立即通報送醫，幸無大礙，家屬感謝警方協尋。

走失老人未帶手機、金錢且年邁體弱，分局受理後立即通報緊急協尋並啟動「平安歸小組」調閱周遭監視器，發現黃姓老翁自清晨6時16分沿歸仁區文化街及民生北街一帶往返遶行在民生一街附近即未再出現。

歸仁分局組長張世儒表示，員警研判黃姓老人應在歸仁區南保里及南興里一帶，由於老人年邁且長時間未進食喝水，情況危急，分局迅速調派警力、召集民力協尋，除傳統由員警持照片向附近民眾訪查外，在LINE里長、社區理事長、巡守隊、超商預防犯罪群組及FB地方社群也張貼通報，籲請民眾協尋。

張世儒指出，晚間10點多歸南所長孫可亦在民生十二街巷內竹林發現黃翁坐臥土堆，因擔心有失溫、脫水情形，除先提供飲水並通報119到場救護，所幸並無大礙，家屬對警方鍥而不捨找人深表感謝。