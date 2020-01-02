BMW大七新車試駕 逆向對撞機車闖禍致2死

價格不菲的BMW才試駕上路，就出事了！沙鹿一間車廠蔡姓技師傍晚載著黃姓同事，開著近日要準備交車的黑色BMW新車，沿舊的中山路高速上山，逆向對撞正在下坡，由王男騎乘的機車，機車載著女同事，王男、林女噴飛當場導失去呼吸心跳，送醫搶救一小時後都不治死亡。

清水分局表示，這起死亡車禍發生於16時45分 ，28歲的蔡姓男駕駛載著黃姓男同事，試駕即將交車的BMW大七系列新車沙鹿沿中山路上山，失控迎面對撞王姓男騎士與後座同事林姓女乘客後，雖均無皆無飲酒，但因新車尚未裝設行車記錄器，蔡姓駕駛堅持要等律師到場，才願意製作筆錄，真正肇禍原因警方調查釐清中。

警方指出，這輛BMW新車是沿沙鹿區中山路22之130號上坡路段，突然失控逆向衝撞對向機車， 導致22歲王男騎乘機車沿中山路下坡，後載23歲林姓女同事，2人均是漢翔公司員工，BMW撞上機車後衝向邊坡，機車則往前滑行數十公尺，王男與林女皆倒臥路邊，現場血跡斑斑，4人皆分送沙鹿光田、梧棲童綜合醫院救治。

沙鹿光田醫院指出，年輕的男子到院已失去呼吸心跳，因大面積氣血胸及胸部開放性傷口、耳鼻出血、肢體多處骨折，經插管治療、體外按摩、強心針劑、胸管置入及輸血等等急救措施搶救超過一小時仍不治；送往梧棲童綜合醫院的 86年次林姓女子，同樣因頭部外傷變形,，右大腿與左前臂骨折變形，急救無效不治。