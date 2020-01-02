親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

BMW大七新車試駕 逆向對撞機車闖禍致2死

2020-01-02 22:28聯合報 記者黑中亮／台中即時報導

價格不菲的BMW才試駕上路，就出事了！沙鹿一間車廠蔡姓技師傍晚載著黃姓同事，開著近日要準備交車的黑色BMW新車，沿舊的中山路高速上山，逆向對撞正在下坡，由王男騎乘的機車，機車載著女同事，王男、林女噴飛當場導失去呼吸心跳，送醫搶救一小時後都不治死亡。

清水分局表示，這起死亡車禍發生於16時45分 ，28歲的蔡姓男駕駛載著黃姓男同事，試駕即將交車的BMW大七系列新車沙鹿沿中山路上山，失控迎面對撞王姓男騎士與後座同事林姓女乘客後，雖均無皆無飲酒，但因新車尚未裝設行車記錄器，蔡姓駕駛堅持要等律師到場，才願意製作筆錄，真正肇禍原因警方調查釐清中。

警方指出，這輛BMW新車是沿沙鹿區中山路22之130號上坡路段，突然失控逆向衝撞對向機車， 導致22歲王男騎乘機車沿中山路下坡，後載23歲林姓女同事，2人均是漢翔公司員工，BMW撞上機車後衝向邊坡，機車則往前滑行數十公尺，王男與林女皆倒臥路邊，現場血跡斑斑，4人皆分送沙鹿光田、梧棲童綜合醫院救治。

沙鹿光田醫院指出，年輕的男子到院已失去呼吸心跳，因大面積氣血胸及胸部開放性傷口、耳鼻出血、肢體多處骨折，經插管治療、體外按摩、強心針劑、胸管置入及輸血等等急救措施搶救超過一小時仍不治；送往梧棲童綜合醫院的 86年次林姓女子，同樣因頭部外傷變形,，右大腿與左前臂骨折變形，急救無效不治。

據了解，王男載著女同事下班後走中山路往沙鹿市區，原本車輛並不多，竟遭此劫難後，光田醫院緊急通王男家屬從基隆南下認屍，當場傷痛不已。漢翔公司事後透過，會全力協助死者家屬善後跟法律協助，警方指出，BMW駕駛因涉及過失致死罪嫌，待律師到場完成筆錄後再移送檢方偵辦。

沙鹿區中山路傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色寶馬轎車逆向衝撞對向機車，當...
沙鹿區中山路傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色寶馬轎車逆向衝撞對向機車，當場導致機車男女兩人死亡。圖／清水分局提供
分享
沙鹿區中山路傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色寶馬轎車逆向衝撞對向機車，當...
沙鹿區中山路傍晚發生一起汽機車對撞車禍，蔡男駕駛黑色寶馬轎車逆向衝撞對向機車，當場導致機車男女兩人死亡。圖／清水分局提供
分享

BMW梧棲

延伸閱讀

沙鹿驚傳汽機車對撞車禍 機車男女共赴黃泉

又是環保法規！BMW旗下最強四渦輪柴油引擎驚...

【2020台北車展】不只全新8GC　BMW展...

【2020台北車展】前驅四門轎跑現身　全新B...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

沙鹿驚傳汽機車對撞車禍 機車男女共赴黃泉

2020-01-02 20:27

小貨車無故起火延漫車體 旁人見狀驚呼「快逃！」

2020-01-02 20:07

70歲老翁陳屍臥床 忠犬護主不離不棄

2020-01-02 16:18

生意太好露餡 新北公安小組剷天九牌職業賭場

2020-01-02 15:46

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

越界陸籍快艇剋星 新造多功能快艇今投入海巡勤務

2020-01-02 15:37

警察一腳踢飛水溝蓋救機車 民眾大讚比葉問還厲害

2020-01-02 13:45

北市士林大貨車載挖土機追撞6車 3小貨車駕駛受傷送醫

2020-01-02 13:43

高市首訂藥癮個管師獎勵 得獎者：1個人戒不了毒

2020-01-02 11:51

台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

2020-01-02 11:25

影／苗栗暗夜火燒贓車 車上未見人影

2020-01-02 09:02

吳宗憲跨年開唱 男騎車衝上台…送辦

2020-01-02 00:15

預拌車後輪脫落 快速道3車連撞

2020-01-02 00:12

採菇滑落山坡 竹林伴寒風跨年

2020-01-02 00:11

公廁轉手黃金 老婦遭詐1900萬

2020-01-02 00:06

宜蘭揪山老鼠 追緝2小時逮2嫌

2020-01-01 23:47

涉洗錢假監管真詐騙 八旬婦遭騙近2千萬金條

2020-01-01 23:26

新北富基魚市攤商接連遭竊 3人潛入專偷生蠔九孔

2020-01-01 21:52

酒駕前科遭吊照！他無照跑給警察追 罰5張21萬元罰鍰

2020-01-01 21:17

跨年夜肇逃拒攔查！警方開2槍示警 3人到案送辦

2020-01-01 19:03

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

遠航副機師棄12.9萬月薪「落跑」 高院判賠191萬元

2020-01-02 06:12

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

2020-01-02 11:29

70歲老翁陳屍臥床 忠犬護主不離不棄

2020-01-02 16:18

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕凶嫌

2020-01-02 09:00

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

廁所撒泡尿竟丟掉一條命 他在女友面前遭圍毆重傷死

2020-01-02 09:27

「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

2020-01-02 18:03

吳宗憲跨年開唱 男騎車衝上台…送辦

2020-01-02 00:15

美女醫與隆鼻達人通姦19次 墮胎還纏「生回來」判賠

2020-01-02 13:59

孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37

快6年了 太陽花攻行政院再開庭：警受傷不等於學生打的

2020-01-02 16:52

3人不消費霸佔12位 詢問是否可以讓位還嗆人

2020-01-02 17:05

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

得再入監！頂新混油案 最高法院裁定魏應充執行4年8月

2020-01-02 16:32

影／苗栗暗夜火燒贓車 車上未見人影

2020-01-02 09:02

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

BMW大七新車試駕 逆向對撞機車闖禍致2死

2020-01-02 22:28

貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05

性侵累犯在麵食摻FM2 女保險員險失身

2020-01-02 21:47

沙鹿驚傳汽機車對撞車禍 機車男女共赴黃泉

2020-01-02 20:27

35歲兒持利剪弒母續押 217處穿刺傷殘忍手段曝光

2020-01-02 19:40

女大學生盲目追求愛情 協助男友性侵摯友判重刑

2020-01-02 13:32

影／打假淪政治打手？刑事局5天急發三澄清

2020-01-02 12:02

林益世、張俊宏 有望假釋回家過年

2020-01-02 00:02

房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

2020-01-02 13:32

2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

2020-01-02 12:58

公廁轉手黃金 老婦遭詐1900萬

2020-01-02 00:06

北院判決撤銷對中天原處分 NCC將提上訴

2020-01-02 19:29

跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

2020-01-02 15:19

高市消防局長兌現承諾 傾聽基層之旅意見全列管改善

2020-01-02 21:27

貓霖幫角頭遭近距離連轟射殺 凶嫌還持槍托猛砸頭致死

2020-01-02 10:21

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

警察一腳踢飛水溝蓋救機車 民眾大讚比葉問還厲害

2020-01-02 13:45

台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

2020-01-02 11:25

林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

2020-01-02 11:54

影／安平舞廳槍擊案凶嫌醉醺醺 自稱口角才開槍

2020-01-02 11:26

勞動司法元年！台北地院設專庭選調解委員因應新制上路

2020-01-02 11:34

北市士林大貨車載挖土機追撞6車 3小貨車駕駛受傷送醫

2020-01-02 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top