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參謀總長沈一鳴大體送往三總 官兵敬禮淚送

還原高難度救援黑鷹前後折一起 參謀總長卡座艙

影／參謀總長沈一鳴遺體送往三總 官兵敬禮淚送

2020-01-02 19:06聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

黑鷹直升機迫降山區造成8死，罹難的參謀總長沈一鳴上將，遺體在晚間6時許護送下山，在其夫人及家屬陪同下，由救護車送往三軍總醫院。

沈一鳴是國軍將才，他不幸罹難，讓現場國軍官兵及救難人員紅了眼眶，遺體運離時，官兵排隊敬禮，淚送他離開。

陸軍六軍團指揮官楊基榮中將說，沈一鳴上將遺體已由救難官兵護送下山，遺體移上救護車後，由夫人及家屬陪同，送往三軍總醫院。

至於生還的5人，先前已有4位生還者陸續下山，還有1人在下山途中；現場遺體也會妥善處理後，一具具護送下山。

六軍團指揮官楊基榮中將說明後續死傷者運送狀況。記者羅建旺／攝影
六軍團指揮官楊基榮中將說明後續死傷者運送狀況。記者羅建旺／攝影
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參謀總長沈一鳴遺體由家屬陪同，晚間運往三軍總醫院，官兵敬禮淚送。記者羅建旺／攝影
參謀總長沈一鳴遺體由家屬陪同，晚間運往三軍總醫院，官兵敬禮淚送。記者羅建旺／攝影
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參謀總長沈一鳴遺體由家屬陪同，晚間由救護車運往三軍總醫院。記者羅建旺／攝影
參謀總長沈一鳴遺體由家屬陪同，晚間由救護車運往三軍總醫院。記者羅建旺／攝影
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沈一鳴國軍救護車

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