影／參謀總長沈一鳴遺體送往三總 官兵敬禮淚送

黑鷹直升機迫降山區造成8死，罹難的參謀總長沈一鳴上將，遺體在晚間6時許護送下山，在其夫人及家屬陪同下，由救護車送往三軍總醫院。

沈一鳴是國軍將才，他不幸罹難，讓現場國軍官兵及救難人員紅了眼眶，遺體運離時，官兵排隊敬禮，淚送他離開。

陸軍六軍團指揮官楊基榮中將說，沈一鳴上將遺體已由救難官兵護送下山，遺體移上救護車後，由夫人及家屬陪同，送往三軍總醫院。