台灣大學今天下午驚傳火警，台北市消防局獲報後，立即派19車、52人到場救援，經查為大學入學考試中心教室陽台有人燒雜物，現場人員已自行撲滅火勢，未釀傷亡。

北市消今天下午5時許獲報，指台灣大學發生火警，立即派水箱車11輛、雲梯車3輛、特種車2輛、救護車3輛，並出動52人到場救援，但從外觀卻未發現火源，隨後清查才確認案發地為大學入學考試中心的教室陽台，因有人燒雜物所致，消防人員到場後，發現火勢已由現場人員自行撲滅。