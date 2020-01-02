台2線開車驚見對向車逆向逼近 1秒後對撞

許姓男子和張姓男子在台2線濱海公路開車對撞，互控對方涉嫌過失傷害。檢方檢視許男行車記錄器畫面，看到張男違規跨越道路中央雙黃線，開進對向車道1秒後即發生車禍，認為是張姓逆向行車肇禍，依過失傷害罪嫌起訴；許男無迴避可能性，無過失，以不起訴偵結。

警方調查，許男去年11月16日下午駕車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，車內載妻子、岳母、兒子、女兒和姪女。許車經過水湳洞行經指標76.5公里處時，與對向張男駕駛的轎車發生碰撞。

張因車禍造成左側脛骨平台骨折，左側髕股粉碎性併開放性骨折、外傷性氣胸、左側鎖骨骨折、左側第一肋骨骨折，傷勢嚴重；許男也受傷，但相對輕微，兩人互控對方過失傷害。

許男說，看到對向車道轎車逆向迎面駛來，趕緊轉方向盤向左閃避，並立即煞車放慢速度，但未能閃過，右側車頭仍撞上對向轎車的右側車頭。

檢方檢視許男車內行車記錄器畫面顯示，事故路段台2線為雙向單線道路，車道中央有畫分向限制線（雙黃線）。影像時間下午4點15分2秒時，張男轎車出現在畫面左上方行駛在對向車道。15分6秒時，張車左側緊靠雙黃線，並跨越雙黃線朝許男面前駛來，15分7秒兩車相撞。