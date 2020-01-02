生意太好露餡 新北公安小組剷天九牌職業賭場

新北市一名余姓男子，長期經營職業賭場，也多次轉移陣地營業，去年看準新莊新北大道一帶有大量鐵皮工廠，十分適合藏匿其中，便承租下一處違建鐵皮廠房，作為擴大經營之用，卻沒想到因賭客絡繹不絕，反而引起注意，遭新莊警方查獲，日前新北市公安小組為杜絕隱患，強制進行拆除。

新莊警分局日前接獲民眾指出，三和路上一處鐵皮屋，時常在夜晚時有許多人車出入，懷疑有不法行為進行，警方經多日埋伏搜查發現，該處是一處大型天九牌賭場，警方查緝行動中查扣到176萬元賭資，還有31名賭客涉入其中，通通被依法裁罰。

據了解，賭場負責人余姓男子不顧危險，刻意選在工業區設賭場，以為神不知鬼不覺，卻敗在生意太好引起懷疑；警方發現，余男承租作為賭場的鐵皮工廠是違章建築，提報新北市公安小組稽查。

新北公安稽查小組到場稽查後發現，該棟鐵皮工廠違章事實明確，在108年12月30日聯合新北市警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場實施強制拆除。

新北市警察局呼籲房屋所有人應避免將房屋出租給不法份子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，警方將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市政府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品及詐欺等犯罪集團的違法活動空間，以有效預防犯罪問題；同時呼籲民眾倘發現可疑場所，可立即致電「110」向警方報案。