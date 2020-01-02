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小貨車無故在交流道上著火 旁人見狀驚呼「快逃！」

2020-01-02 15:39聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市土城區台65線快速道路板橋往土城國道10.4k處，於今日下午1時許發生一起火燒車意外，一名駕駛小貨車的洪姓男子下土城交流道時，車底突然串出陣陣白煙，在一旁停等紅燈的車輛見狀告知車主，洪男隨即下車察看，此時火勢已經由車底竄出，洪男緊急報警處理，警消到場後火勢迅速撲滅，所幸過程中並無人員傷亡。

新北市土城區台65線快速道路板橋往土城國道10.4k處，於今日下午1時許發生一起...
新北市土城區台65線快速道路板橋往土城國道10.4k處，於今日下午1時許發生一起火燒車意外。記者陳弘逸／翻攝
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國道火燒車

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