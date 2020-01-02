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女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東一名女子今年4月服藥輕生獲救，警方從她預寫的遺書循線查出幕後地下錢莊，是屏東潮州一間茶行。3天前搜索並拘提綽號「米粉」洪姓男子等6人到案，扣得398萬元現金，也發現疑有經營賭盤，將洪等人依組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪移送屏東地檢署，檢方訊後聲押洪、周及鍾姓男子，在跨年夜獲法院裁准。

刑事局南打偵六隊獲報，屏東某汽車旅館今年4月傳出輕生案，47歲的女子在房內服藥後陷入昏迷，幸好房務破門發現將她送醫，及時救回一命。警方發現她所留遺書、手機訊息透露不堪遭討債，進一步詢問得知，女子原本只借1萬5000元，卻不斷被慫恿再借，近兩年來已還70幾萬元，仍倒欠11萬。

警方發現，女子所借錢的地下錢莊兼暴力討債集團，為屏東潮州鎮某茶行，2018年起私下放高利貸，於高屏地區到處發放借款小廣告，員工每天都要進公司開會及分工。為了拚業績，放貸後15天又會鼓吹被害人再借，導致欠下大筆債務，月息利率換算高達240%，警方隨即提報為治平對象。

警方又找到幾名受害人蒐證後，去年12月30日一早7點多前往茶行等處搜索，扣得398萬現金。茶行內疑另有經營賭博，其中243萬為賭資，並扣1輛進口休旅車、1輛進口轎車及1國產轎車、財務表、帳冊、支票、印鑑等證物。

警方同時拘提「米粉」洪姓男子（41歲）、周姓男子（34歲）、鍾姓男子（33歲）、陳姓男子（32歲）、張姓男子（28歲）、許姓男子（28歲）共6人到案，依組織犯罪條例、恐嚇取財、重利罪送辦，其中周承認從事組頭收賭金，另送賭博罪嫌。屏檢訊後聲押洪、周及鍾獲准，其餘交保、陳請回。

據了解，警方已掌握30幾名受害者，先前被放高利貸，還不出更慘遭暴力痛毆逼債，都不敢出面報案，但依查扣的帳冊推估恐超過100人，將深入釐清也呼籲民眾主動出面指認。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

周姓男子（左一）、鍾姓男子（右一）前天被移送後，屏東地檢署皆聲請羈押獲准。記者林...
周姓男子（左一）、鍾姓男子（右一）前天被移送後，屏東地檢署皆聲請羈押獲准。記者林伯驊／翻攝
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警方查扣茶行的進口休旅車及進口轎車等3輛。記者林伯驊／翻攝
警方查扣茶行的進口休旅車及進口轎車等3輛。記者林伯驊／翻攝
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刑事局南打偵六隊查獲屏東潮州鎮某間茶行，涉放高利貸，前天搜索查扣現金等證物。記者...
刑事局南打偵六隊查獲屏東潮州鎮某間茶行，涉放高利貸，前天搜索查扣現金等證物。記者林伯驊／翻攝
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屏東賭博地下錢莊

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