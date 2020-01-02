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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

維護避難弱勢族群通行安全 海山警加強違停取締

2020-01-02 13:11聯合報 記者王長鼎柯毓庭／新北即時報導

新北市海山警分局為維護民眾通行空間，尤其是身障弱勢族群，提供無障礙、舒適步行環境，108年全年於機車退出騎樓路段（含避難弱勢處所）共取締違停1萬1470件，年末專案於轄內「避難弱勢場所」執行「機車退出騎樓專案」及占用身心障礙停車格車輛加強告發及拖吊，就專案期間，針對身障停車格違停取締共計開出20張罰單，並拖吊機車13輛、汽車12輛。

海山警分局長林温柔表示，為維護行人的通行空間，改善市容和停車秩序，減少車輛違規停放情形，尤其針對這些幼兒園、安養中心周邊，要提醒駕駛者，你的一時方便，卻是這些行動不便者的大不便，所以為了保障弱勢團體及身心殘障者停車之權益，警方將會加強取締轄內重要路段違停、拖吊勤務，再次呼籲「請民眾切勿貪圖方便，將機車違規停放騎樓、身障停車格。」，以免影響救護及通行，也可避免荷包受損。

警方指出，避難弱勢族群，如靠維生器及行動不便長者或嬰幼兒等因行動力與判斷力較一般成人薄弱，如遇有災害逃生有發生困難的虞慮，與消防局及交通局共同針對所謂「避難弱勢場所」檢視，並規畫機車退出這些處所的騎樓地，以維持場所出入口、安全梯、走廊等逃生避難動線暢通。

針對轄內老人福利機構、托育托嬰中心、身障機構、公共托老中心、護理之家等場所及重要路段已公告實施機車退出騎樓路段計有13處（如文化路一二段、中正路、雙十路二段、民生路二段等）加強違規停車的取締，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項違規停車規定舉發，違者將罰款600元元至1200元並予拖吊。

新北市海山警方與消防局及交通局共同針對所謂「避難弱勢場所」檢視，並規畫機車退出這...
新北市海山警方與消防局及交通局共同針對所謂「避難弱勢場所」檢視，並規畫機車退出這些處所的騎樓地，以維持場所出入口、安全梯、走廊等逃生避難動線暢通。圖／警方提供
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新北市海山警方近日執行「機車退出騎樓專案」及占用身心障礙停車格車輛加強告發及拖吊...
新北市海山警方近日執行「機車退出騎樓專案」及占用身心障礙停車格車輛加強告發及拖吊，共開出20張罰單，並拖吊機車13輛、汽車12輛。圖／警方提供
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新北市海山警方近日執行「機車退出騎樓專案」及占用身心障礙停車格車輛加強告發及拖吊...
新北市海山警方近日執行「機車退出騎樓專案」及占用身心障礙停車格車輛加強告發及拖吊，共開出20張罰單，並拖吊機車13輛、汽車12輛。圖／警方提供
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