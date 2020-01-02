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高市首訂藥癮個管師獎勵 得獎者：1個人戒不了毒

2020-01-02 11:51聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府毒品防制局個管師長期輔導藥癮者，毒防局去年實施「個案管理人員獎勵計畫」，樹立專業楷模，評選出5名績優人員，接受表揚。獲「特殊貢獻獎」伍鈞瑋認為，戒毒不是靠一個人或者是意志力可以控制的，還是需要家庭及社會公、私協力，才有可能幫助脫離藥癮。

高雄市毒防局表示的5名績優個案管理師，包括伍鈞瑋、侯伃倩、洪雨婕、胡歆圓及蔣旻。

高雄市毒防局表示，個管師長期輔導藥癮者，幫助戒毒治療、家庭修復、就業轉介、法律諮詢、社福資源媒合等多元任務，工作常面臨挑戰，又家庭對藥癮者通常「家醜不願外揚」，使得個案被「汙名化」以外，所受的社會排擠大過於弱勢族群，個管師要建立與藥癮者的友好信任關係，常得花費更多時間與耐心，才能讓藥癮者順利復歸社會。

在毒防局首次實施個管師獎勵計畫，獲「特殊貢獻獎」的伍鈞瑋已輔導藥癮者6年。他主動帶領個管師，幫助有心戒毒的藥癮者參加「螢火蟲家族」，培訓出31名反毒種子，深耕社區、監獄及校園，更以更生人經驗，現身說法防毒、拒毒及戒毒而獲獎。

服務2年多的洪雨婕完成15名個案，維持社區監獄通信，書信往來超過80封，她希望透過精心設計的輔導方式做到「當個案遇到問題時，於第一時間想到我」；胡歆圓加入「校園春暉小組」輔導團隊，專責輔導吸毒的學生及兒少，協助兒少與家庭修復關係，獲「明日之星獎」。

高雄市毒防局長阮清陽表示，毒品防制是國家重要政策，為提升藥癮個案輔導處遇品質，高雄市政府配合中央衛福部的規定，訂個管師1比60的案量比目標，希望提供藥癮者「一案到底」的個別化服務，也期勉個管師與時俱進、展現正能量強化服務，讓個案服務更專業化。

高雄市毒防局長阮清陽（中）頒獎給5名績優個管師。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局長阮清陽（中）頒獎給5名績優個管師。圖／高雄市毒防局提供
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高雄市戒毒修復

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