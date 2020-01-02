台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

台中市一中商圈遠近馳名，跨年前夕，兩名韓籍女子到一中街逛街，準備結帳卻發現錢包遺失，在熱心民眾指引下，韓籍女子到派出所報案。警方根據女子描述並重回現場查看，有民眾將手中繡有可愛刺蝟圖案的零錢包交給警方，女子一看立馬露出微笑、點頭表示就是遺失錢包，經清點裡面新台幣4000餘元都在，大讚台灣警察「歐爸」與民眾好厲害，讓2019年最後一天有美好的回憶。

2019年最後一天，兩名韓國籍女子來台灣自助旅行，中午到台中市一中商圈體驗台灣的道地小吃與採買服飾，正準備結帳時，女子發現繡有可愛刺蝟圖案的零錢包不見，人生地不熟相當慌張，一旁熱心民眾則指引兩女子到育才派出所報警。

警員吳慶陽立刻詢問她們遺失物的內容、特徵及逛街的路線，並推測應該是掉在路上，吳員陪著她們返回原處尋找，此時，正好有民眾拾獲零錢包，一看到警察就上前將錢包交給吳員，站在旁邉的韓籍女子，一看到零錢包就雀躍的點頭驚呼，「現地破案」讓二女好開心。