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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

2020-01-02 11:25聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市一中商圈遠近馳名，跨年前夕，兩名韓籍女子到一中街逛街，準備結帳卻發現錢包遺失，在熱心民眾指引下，韓籍女子到派出所報案。警方根據女子描述並重回現場查看，有民眾將手中繡有可愛刺蝟圖案的零錢包交給警方，女子一看立馬露出微笑、點頭表示就是遺失錢包，經清點裡面新台幣4000餘元都在，大讚台灣警察「歐爸」與民眾好厲害，讓2019年最後一天有美好的回憶。

2019年最後一天，兩名韓國籍女子來台灣自助旅行，中午到台中市一中商圈體驗台灣的道地小吃與採買服飾，正準備結帳時，女子發現繡有可愛刺蝟圖案的零錢包不見，人生地不熟相當慌張，一旁熱心民眾則指引兩女子到育才派出所報警。

警員吳慶陽立刻詢問她們遺失物的內容、特徵及逛街的路線，並推測應該是掉在路上，吳員陪著她們返回原處尋找，此時，正好有民眾拾獲零錢包，一看到警察就上前將錢包交給吳員，站在旁邉的韓籍女子，一看到零錢包就雀躍的點頭驚呼，「現地破案」讓二女好開心。

韓籍女子清點零錢包內的財物約新台幣4000餘元，沒有損失，再次驚呼稱奇，台灣警察「歐爸」好厲害，民眾好善良，兩名女子特別買冰飲到育才所內感謝吳員。

台灣警方與民眾共同尋獲遺失的可愛刺蝟圖騰零錢包，讓韓籍女子相當開心。記者林佩均／...
台灣警方與民眾共同尋獲遺失的可愛刺蝟圖騰零錢包，讓韓籍女子相當開心。記者林佩均／翻攝
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兩名韓籍女子逛一中商圈遺失零錢包，警員吳慶陽帶兩女子重回現場，熱心民眾將零錢包警...
兩名韓籍女子逛一中商圈遺失零錢包，警員吳慶陽帶兩女子重回現場，熱心民眾將零錢包警方，經清算沒有財損，女子驚又喜，特地買飲料感謝台灣警方幫助。記者林佩均／翻攝
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警察台中市韓國

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