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影／苗栗暗夜火燒贓車 車上未見人影

2020-01-02 09:02聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣台13線公路銅鑼鄉竹森村往苗栗市方向的爬坡路段，今天凌晨2時58分有輛小貨車在路邊起火燃燒，消防人員趕到現場時，車輛已全面燃燒，火勢猛烈，消防人員以二線出水灌救，迅速將火勢撲滅，但現場不見車主或駕駛人影，小貨車疑似是失竊車輛，由警方調查處理中。

一輛小貨車凌晨近3點時在省道台13線公路邊起火，銅鑼消防分隊人員趕往灌救。圖／苗...
一輛小貨車凌晨近3點時在省道台13線公路邊起火，銅鑼消防分隊人員趕往灌救。圖／苗栗縣消防局提供
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一輛小貨車凌晨近3點時在省道台13線公路邊起火，銅鑼消防分隊人員趕往灌救。圖／苗...
一輛小貨車凌晨近3點時在省道台13線公路邊起火，銅鑼消防分隊人員趕往灌救。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣車主

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