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涉洗錢假監管真詐騙 八旬婦遭騙近2千萬金條

2020-01-01 23:26聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名年近八旬歲婦人去年在家接到詐騙電話，詐騙集團假冒台北地檢署主任檢察官，謊稱她涉及洗錢防制法，要調查名下財產。婦人依指示至銀行購買黃金條，在外與假扮檢察官的詐團車手見面，車手出示偽造公文取信，以偵查不公開為由要求保密，不能告知家人，老婦信以為真，交出十多條、總價一千九百多萬元的金條。警方日前南下高雄查獲詐騙集團車手吳姓男子到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，被害蔡姓婦人是去年八月至十二月間，陸續接到詐騙集團電話，假冒檢警清查名下資金的詐欺手法行騙，婦人不疑有它，到銀行購買重達一八斤、價值一百四十多萬元的金條，隔天再依詐騙集團指示面交給廿七歲車手吳姓男子，共計面交十多次，交出總價值一千九膾多萬元的金條，且均是交給吳男。

去年十二月中又接獲詐騙集團電話，要求再交付金條，獨居又未婚的婦人因手邊已無足夠現金購買金條，欲至銀行欲解除一千多萬元定存，正巧接到友人詢問近況電話，一聊才驚覺可能遭詐騙，趕緊到新北市派出所報案。

新北警方調閱監視器畫面，鎖定吳男涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，發現吳嫌得手後都先搭乘高鐵到桃園再南下高雄，去年十二月底在高雄逮捕詐騙集團車手吳男到案。

據了解，吳男從婦人手中騙得金條後，都依詐騙團指示，將金條帶到桃園，藏放在公園公廁垃圾桶裡，每得手一次可獲得一萬元報酬。警詢後將吳嫌依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方也將續追查幕後操控的詐騙集團上游成員。

詐騙集團車手

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