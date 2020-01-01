跨年夜北市夜店酒客衝突 男子鼻樑被踹斷

蔡姓男子跨年夜走出台北市信義區某夜店，涉嫌踢踹離開夜店蹲坐路旁的王姓男子，王鼻樑斷裂被送醫包紮，警方在場值勤，見狀帶回蔡依傷害罪嫌究辦，經查雙方不認識，酒後起口角。

警方調查，蔡姓男子（廿五歲）、王姓男子（廿二歲）均為夜店酒客，昨天凌晨約四點在北市松壽路衝突，蔡朝王的臉部踢一腳，王直流鼻血，當場表示提告傷害罪，蔡被帶回派出所，稱準備招計程車，遭王辱罵三字經，考慮提告公然侮辱罪。