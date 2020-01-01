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影／元旦開紅盤 宜蘭逮山老鼠救扁柏

2020-01-01 16:04聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天...
林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天下午4點，通報保七總隊第四大隊攔截，查獲2名嫌犯，並在嫌犯的自小客貨車上，起出珍貴林木扁柏2大塊，全案今天依違反森林法移送宜蘭地檢署偵辦。圖／保七總隊第四大隊提供
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2020年元旦，林務局與保七總隊查緝山老鼠傳捷報，搶救扁柏。

林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天下午4點，通報保七總隊第四大隊攔截。警方一路追緝近２小時，最後，在宜蘭縣員山鄉員山路與八甲路口，成功攔獲游姓、邱姓2名嫌犯，並在嫌犯的自小客貨車上，查獲珍貴林木扁柏2大塊。全案今天依違反森林法移送宜蘭地檢署偵辦。

警方發現，其中游姓嫌犯還曾參與去年（108年）3月6日的明池盜伐案，此次再被查獲。

去年查獲明池盜採案，過程驚險，嫌犯為躲避查緝，駕車加速逃逸，多次衝出警方攔截點，並擦撞山壁，宜蘭縣警察局三星分局協助關閉管制閘門下，將嫌犯查緝到案。

保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，國有林木均為國家重要資產，籲請民眾千萬不要心存僥倖，避免以身試法。

四大隊表示，查緝行動將持續與羅東林區管理處、新竹林區管理處、宜蘭縣及桃園市政府警察局，宜蘭及桃園地檢署等全力配合，確保國家資產及生態環境完整。

四大隊也請民眾提供線索，為有效打擊山老鼠，並設LINE「山老鼠雷達站」，民眾若遇到疑似盜伐行為，只要LINE一下就可以輕易舉報。

林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天...
林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天下午4點，通報保七總隊第四大隊攔截，查獲2名嫌犯，並在嫌犯的自小客貨車上，起出珍貴林木扁柏2大塊，全案今天依違反森林法移送宜蘭地檢署偵辦。圖／保七總隊第四大隊提供
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林務局羅東林區管理處追查盜林「山老鼠」，發現有人在明池山區盜伐，掌握情資後，昨天下午4點，通報保七總隊第四大隊攔截，查獲2名嫌犯，並在嫌犯的自小客貨車上，起出珍貴林木扁柏2大塊，全案今天依違反森林法移送宜蘭地檢署偵辦。圖／保七總隊第四大隊提供
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山老鼠警察羅東

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