扯！近2米高遊具溜索突斷裂 小女童摔傷受驚

2020年第一天，不少家長趁元旦休假與親友出遊，南投縣草屯鎮黃姓家長今帶著孩子到當地兒童樂園遊玩，未料其女兒在溜索行進間，近2米高繩索竟突然斷裂，小女童摔地又被落下的握把砸到頭，氣得黃怒PO文，並提醒其他家長注意。

黃姓家長氣得的在臉書「草屯人」社團PO文指出，事情發生在上午9時20分，當時女兒在爬坡溜索遊具遊玩，沒想到才握著手把滑出去，繩索竟然斷裂，人掉下來摔到受傷，設施也跟著掉下來一起砸到頭，小孩子也因此嚇到嘴唇發白。

黃當下有去隔壁警局反映，並將小孩子送醫院掛急診檢查，後續也連絡公所，但他表示，可能是元旦打公所沒人接，鎮長服務處電話也不知道有沒有打錯竟然是空號；而小女童經急診後已返家休息，但仍需觀察72小時，有狀況再送醫治療。

黃姓家長也質疑，兒童公園遊樂設施有無定期保養維護，小孩子正常使用設施壞了能找誰，同時他也提醒其他家長，該像爬坡溜索設施壞掉了，因此要小心注意安全；對於，遊具損壞造成孩童受傷，草屯鎮公所獲報後隨即處理，並感到抱歉。

草屯鎮公所表示，因遊具突然損害造成孩童受傷感到相當抱歉，獲報後第一時間就立刻派員前往瞭解，並圍起封鎖線，也請民眾不要再靠近這座遊具，公所目前已積極設法與受傷孩童家長聯繫，將會前往關心小女童傷勢，並負起相關責任。

草屯公所文化課也說明，該兒童樂園在前年10月啟用，課內除定期巡檢該樂園，承辦人也幾乎天天去巡視，但溜索斷裂從外觀不易察覺，且該溜索是第二期完竣的遊具，去年初才啟用，應還未過保固期，因此也將聯繫廠商確認遊具安全性。