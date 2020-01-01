遭轎車衝撞板橋警連開2槍 逃逸3嫌到案
新北市板橋區民權路昨晚驚傳槍響，事件迅速在網路上引發話題，板橋警分局表示，狀況是員警攔檢可疑車輛時，遭犯嫌開車衝撞才開槍擊破車輪示警，犯嫌逃跑後棄車逃逸。警方漏夜追查，駕車逃逸的廖男與同車兩名友人今天中午主動向警方投案，警詢後妨害公務、肇事逃逸函送偵辦，另違規部分依據道路交通管理處罰條例開單告發。
板橋警方表示，員警昨晚原是獲報到板橋區板成路、華東路口處理交通事故，結果行經民權路時看到一輛黑色轎車車頭毀損，疑似是肇逃車輛，於是上前攔查，未料對方隨即駕車逃逸，過程還試圖衝撞其他協助圍捕的員警，才會朝其右前輪連開2槍示警，但仍被該車脫逃。
駕車逃逸的駕駛廖男（44歲）、副駕駛座鍾男（53歲）、後座蘇男（44歲）三人，今天中午經警方策動到案，廖男供稱，昨晚由樹林區保安街駕車行經板橋板城路、東南街口，與另一輛轎車發生輕微碰撞，供稱已道歉，但對方態度惡劣，才負氣離開，沒想到該車仍一路尾隨。
廖男辯稱，當時為甩脫對方，才會沿路橫衝直撞，並不知員警有開槍，且車子開至區運路，因前車頭受損嚴重，三人才棄車逃逸，事後各自搭乘計程車返家，今早警方找上門才到派出所到案說明。警方表示，雙方車禍肇責仍有待交通分隊進一步釐清，廖男逃逸時曾撞毀警用機車，警方也將向廖男求償。
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