遭轎車衝撞板橋警連開2槍 逃逸3嫌到案

新北市板橋區民權路昨晚驚傳槍響，事件迅速在網路上引發話題，板橋警分局表示，狀況是員警攔檢可疑車輛時，遭犯嫌開車衝撞才開槍擊破車輪示警，犯嫌逃跑後棄車逃逸。警方漏夜追查，駕車逃逸的廖男與同車兩名友人今天中午主動向警方投案，警詢後妨害公務、肇事逃逸函送偵辦，另違規部分依據道路交通管理處罰條例開單告發。

板橋警方表示，員警昨晚原是獲報到板橋區板成路、華東路口處理交通事故，結果行經民權路時看到一輛黑色轎車車頭毀損，疑似是肇逃車輛，於是上前攔查，未料對方隨即駕車逃逸，過程還試圖衝撞其他協助圍捕的員警，才會朝其右前輪連開2槍示警，但仍被該車脫逃。

駕車逃逸的駕駛廖男（44歲）、副駕駛座鍾男（53歲）、後座蘇男（44歲）三人，今天中午經警方策動到案，廖男供稱，昨晚由樹林區保安街駕車行經板橋板城路、東南街口，與另一輛轎車發生輕微碰撞，供稱已道歉，但對方態度惡劣，才負氣離開，沒想到該車仍一路尾隨。