影/白海豚群戲巡邏艇保育影片曝光 記錄海巡驚喜相遇

海洋委員會國家海洋研究院日前發表鯨豚研究成果，台灣海域珍稀白海豚低於65隻；駐守嘉義縣布袋港的海巡署布袋海巡隊是「保育白海豚守護天使」，在雲嘉海域2018年6月至2019底，海上觀測32次，幾乎每個月都有觀測紀錄，巡邏艇在麥寮港外曾碰到一群約6至8隻白海豚，在巡邏艇四周海域，來回翻騰跳躍，海巡官兵驚喜拿錄影機全記錄。

布袋海巡隊官兵巡弋守護雲嘉海域，加強取締拖網漁船，保育白海豚及海洋生態，官兵與白海豚成為海上好夥伴，遇到白海豚馬上停泊，避免靠近碰撞，白海豚聰明，對人類友善，有一次巡邏艇在麥寮港外，碰到6至8隻白海豚，在巡邏艇四周海域，來回翻騰跳躍，海巡官兵驚喜難忘。

布袋海巡隊海上出勤，遇到白海豚都觀察做紀錄，據統計，雲嘉海域2018年6月至2019年底，計海上觀測白海豚32次，幾乎每個月都有觀測紀錄，其中以3至5月較多，每次約6至8隻，發現海域雲林海域多分布於麥寮港至台西外海，嘉義海域則以外傘頂洲以南（東石、布袋）海域為主。

白海豚活動範圍受限水深，同時棲地處於陸地與海洋交界，容易受人類活動影響。其棲地範圍主要在台灣西岸沿海3浬以內海域，白海豚屬於近岸型海豚，棲息離岸不遠淺水海域，棲息水深通常不會超過25公尺，而且常出現在河口鹹淡水交會處的水域，主要分布範圍從苗栗縣的中港溪口往南到台南縣將軍漁港。