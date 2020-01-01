影/跨年太嗨腳踹警車 男子酒測值1.02送辦

昨晚跨年夜不寧靜，高雄陳姓男子與朋友在KTV慶祝後，竟然腳踢店外的執行守望的巡邏車，警方見狀通知快打警力到場，將他壓制在地，帶回偵辦。

據了解，今天凌晨2點時，40多歲的陳男，從鳳南路上的KTV與朋友走出店外，恰好當時鳳山警分局五甲所員警在轄區內治安熱點巡邏、守望，陳走出店外，竟用腳踹警方巡邏車。

不僅如此，員警上前制止，陳還向警方咆嘯，員警見狀，勸誡他「吃飽太閒」、「不好好跨年，惹事情」，隨即通知快打警網到場，並向陳男噴辣椒水，將他壓制在地。