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新年第1天台2線機車摔車撞對向貨車 2人受傷

2020-01-01 11:24聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新年第一天一早，新北市瑞芳區台2線濱海公路傳出車禍，兩名男子共乘機車過彎時不慎摔車，撞上對向一輛貨車。陳姓騎士和丁姓乘客受傷送醫，張姓貨車司機無恙，車禍原因由警方調查中。

今早8點多，陳姓男子騎機車載丁姓男子沿台2線往基隆方向行駛，要去工作途中，行經瑞濱路一處右轉彎道時，疑車速快，加上天雨路滑導致摔車，並滑向對向車道，與在對向行駛的白色貨車相撞。

車禍發生後，機車車頭全毀，陳、丁倒地受傷，貨車車頭也有受損。警方獲報後派員趕往現場，指揮交通。消防局救護人員將2名傷者固定在擔架後，由救護車送醫。

新北市瑞芳區台2線濱海公路今早發生車禍，一輛機車過彎時摔車，撞上對向一輛貨車，陳...
新北市瑞芳區台2線濱海公路今早發生車禍，一輛機車過彎時摔車，撞上對向一輛貨車，陳姓騎士和丁姓乘客受傷，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市瑞芳區台2線濱海公路今早發生車禍，一輛機車過彎時摔車，撞上對向一輛貨車，機...
新北市瑞芳區台2線濱海公路今早發生車禍，一輛機車過彎時摔車，撞上對向一輛貨車，機車受損嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
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車禍瑞芳

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