新年第1天台2線機車摔車撞對向貨車 2人受傷

新年第一天一早，新北市瑞芳區台2線濱海公路傳出車禍，兩名男子共乘機車過彎時不慎摔車，撞上對向一輛貨車。陳姓騎士和丁姓乘客受傷送醫，張姓貨車司機無恙，車禍原因由警方調查中。

今早8點多，陳姓男子騎機車載丁姓男子沿台2線往基隆方向行駛，要去工作途中，行經瑞濱路一處右轉彎道時，疑車速快，加上天雨路滑導致摔車，並滑向對向車道，與在對向行駛的白色貨車相撞。