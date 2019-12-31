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大安警分局街頭設服務站 讓民眾安心跨年

2019-12-31 23:02聯合報 記者廖炳棋／即時報導

晚間即將跨年，迎接2020年到來，國際矚目的北市跨年晚會熱鬧開演，大安警分局這次勤務共動用建制警力226名，義交67名，將大安區劃分為4個分區及各式任務編組，負責交通疏導及維安任務，確保晚會活動安全、交通疏導管制、防止群眾推擠、踩踏為首要任務，因晚會會場周邊交通要道依3階段實施交通管制，警方再次建議參觀民眾搭乘大眾交通工具。勤務將持續至晚會散場，確保疏運接駁公車及參觀民眾安全離場。

為提升服務效益，大安警分局在緊鄰跨年活動會場人潮交織的信義、安和路口成立了「警察服務站」，由執勤員警駐點提供各項警察為民服務工作及犯罪預防宣導，為增加與民眾互動，站內設置象徵跨越2019至2020年的拱門裝置藝術品外，另設置7國(英、日、韓、法、西、印、越)服飾人形立牌及各國警察立牌，並提供特製各國語言「新年快樂」紅色背帶，提供遊客扮演及配戴拍照留念。

服務站並安排7國語言專長員警或志工提供外籍遊客諮詢，並播放各國新年節慶音樂，貼心服務讓外籍遊客特別感到安心，紛紛讚賞並主動與員警合影留念。活動壓軸由瑞安街派出所副所長施傑薰以自創跨年安全宣導RAP歌曲現場演唱，節奏輕快動聽，現場觀眾不時隨著旋律哼唱並和拍擊掌同樂。

大安警分局指出，根據中正大學最新調查，超過8成民眾對「警察維護治安工作」感到滿意(滿意度達81.9%)，為歷年調查最高。全球最大旅外人士交流網站《InterNations》公布，台北市連續第2年，被評為最適合海外人士移居就業的第1名城市，有9成6的海外人士認為在此感到安全。

由於今晚氣候寒冷，分局長周煥興特別為執勤同仁逐崗送上熱咖啡並提供精心設計印有2020跨年紀念飲料提帶，便利同仁攜帶飲料，此外還備有熱騰騰海鮮粥供同仁暖胃，補充執勤能量。另外警分局除運用臉書宣導，更特別張貼QR CODE，供民眾掃描連結至以8國語言宣導本國警政服務成果網頁並留下感言，再搭配抽獎活動(獎品提供國內知名品牌保暖服飾30件)，藉此增加與各國網友互動同樂以擴大宣導成效。

台北市大安警分局在街頭設服務站，讓民眾安心跨年。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市大安警分局在街頭設服務站，讓民眾安心跨年。圖/記者廖炳棋翻攝
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跨年晚會警察語言

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