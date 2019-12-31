強力稽查取締學幼童交通車輛 永和警守護幼童上下學

新北市副市長謝政達本月24日下午4時許前往永和區永和國小，視察本年度第4季學幼童交通車監、教、警擴大聯合稽查勤務，確保在警方強制取締、執法下，學童上下學的安全能夠被保障。

永和警分局表示，許多幼兒園、補習班或安親班常為了更高效率的載送孩童，常私下以違法改裝車輛載人，甚至將所有的學幼童超載擠進一台車內，另外接送孩童的司機也有部分出現無照駕駛、闖紅燈、危險駕駛等問題，嚴重危害學幼童安危，因此，學幼童接送車輛一直是新北市嚴格取締的重點之一。

統計今年9-12月，永和警方已攔檢稽査106輛車，取締違規17件，函送教育局6件，並持續與教育局、監理單位合作，除針對違規車輛追蹤及複查外，以科技監控掌握違規車輛行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。

警分局並指出，此次稽查發現，部分幼童專用車也被拿來接送國小學童，幼童專用車背椅高度是以6歲兒童平均身長為基準，因此國小兒童乘坐時，除座位太擠、太小不舒服外，頸椎則會暴露在安全防護範圍之外，一旦發生撞擊或緊急剎車，頸椎可能將因此懸空而受傷。