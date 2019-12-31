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神像翻落小貨車身首異處 廟方：神威顯赫保佑人平安

2019-12-31 14:01聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

臉書社團「黑色豪門企業」昨天PO出影片，一尊神像在苗栗市龜山大橋遇到強風，神轎翻落小貨車，神像身首異處，引起網友熱議，苗栗縣大湖鄉聖衡宮管理委員會副主任委員邱建榮今天說明，「事情已圓滿解決」。

邱建榮說，聖衡宮辦理酬福法會，請來苗栗市城隍廟神像分身坐鎮，上月27日法會結束，神明返駕途中，下午3點多在龜山大橋一陣強風吹落神轎，這是突如其來天災，隨即稟明城隍爺，擲筊第一杯就聖卦，神尊也請人修復，還好神威顯赫，護持當時小貨車護神轎5人都平安無事。

一尊神像11月27日在苗栗市龜山大橋遇到強風，神轎翻落小貨車，神像身首異處。圖／...
一尊神像11月27日在苗栗市龜山大橋遇到強風，神轎翻落小貨車，神像身首異處。圖／截自臉書社團「黑色豪門企業」
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神轎修復

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