急診暴力頻傳 醫師：常因就醫認知落差爆發衝突

急診暴力事件層出不窮，豐原醫院急診室今天進行「急診暴力演習」，模擬一名男子撞到頭導致血流滿面，一到急診就大聲嚷嚷喊著要醫護人員先幫他看診，等待時不時說著「要等到流血流死了才要看嗎？」、「我現在很痛了還不趕快來」等言語，並和醫護人員爆發口角爭執，通報警方到場協助處理。

豐原醫院急診室主任林技政表示，民眾對於頭部受傷多數會有認知上的錯誤，最常遇見的就是頭部流血時不知道要怎麼處理。主要是因為頭皮血流豐富，流血後應該要立即進行加壓止血動作，即便來到急診就診前、診治中、或診治後，也必須拿紗布進行加壓止血，除了能減少血流不止情況，也方便醫師進行其他診斷。

其次是對於「腦震盪」醫療名詞的錯誤認知。其實只要頭部受到撞擊，產生頭痛、頭暈、噁心嘔吐，甚至於暫時性失去記憶等狀況發生，都屬於腦震盪的徵兆。但多數人錯認為都需要照X光、電腦斷層等檢查才能確認。

林技政表示，很多人認為到急診就診就應該最先看，不用像門診慢慢排隊，往往出現就醫的認知落差，導致患者急診時出現言語上的爭執、衝突，像是最常說「要等到流血流死了才要看」、「我現在很痛了還不趕快來」、「我已經等很久了」等情緒上衝突。

林技政說，因為現場非一個病人而已，有時20分鐘內湧入了4、5位病人，醫師必須依病人情況分別作診治；或是現場沒有其他病人狀態，其實是在診視完病人正在開立檢驗檢查、等候病患的重要檢驗報告或聯絡相關專科會診醫師到場協助等。