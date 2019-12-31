投資外匯牟高利 警急阻男子匯600萬元
高雄鄭姓男子到銀行要匯款20萬美元（約新台幣600萬元），由於行員詢問匯款用途，他欲言又止，行員擔心他受騙，請警方協助勸他別匯款。警方一再勸說，鄭才說出投資外匯，但員警發現他投資「USGFX聯準國際」，說是常見的假投資真詐財手法，並趕緊幫他找出許多遭詐案例，才讓鄭驚覺遇詐騙圈套，打消匯款念頭。
33歲的鄭姓男子12月上周到高雄市三民區國泰世華銀行，臨櫃要匯款美金20萬元到國外，行員找三民二警分局覺民派出所員警到場，擔心鄭受騙，與鄭相談許久，鄭說出在臉書有網友介紹外匯投資，但員警問出這名網友鄭連看都沒看過，趕緊阻止他匯款。
警方了解，聳恿鄭姓男子匯款的人，稱可以委由外匯經紀商投資外匯，匯款後可經由網路帳戶，查看帳戶報酬，才決定是否下注投資；除了第一次匯款須扣手續費25%，即使不做任何外匯投資，每年經紀商也會
給6%的利息，鄭後來還與網友相約曾到台中，參加該外匯經紀商所舉辦的投資說明會，但網友並未出面，光聽其他人上台分享獲利經驗，便讓鄭深信不疑。
當鄭姓男子示出手機上的投資平台，員警發現是「USGFX聯準國際」，立即對他說是常見的假投資真詐財手法，勸他投資不可能單純靠網路匯款就可以獲得高利潤，至少會有相關購買憑證或契約，但鄭仍半信半疑，直到國泰世華銀行員查出外匯經紀商有多次詐騙紀錄，頗有爭議，員警又找出許多投資者遭詐騙的案例，鄭才恍然大悟，感謝行員及員警幫他守住大額存款。
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