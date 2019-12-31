投資外匯牟高利 警急阻男子匯600萬元

高雄鄭姓男子到銀行要匯款20萬美元（約新台幣600萬元），由於行員詢問匯款用途，他欲言又止，行員擔心他受騙，請警方協助勸他別匯款。警方一再勸說，鄭才說出投資外匯，但員警發現他投資「USGFX聯準國際」，說是常見的假投資真詐財手法，並趕緊幫他找出許多遭詐案例，才讓鄭驚覺遇詐騙圈套，打消匯款念頭。

33歲的鄭姓男子12月上周到高雄市三民區國泰世華銀行，臨櫃要匯款美金20萬元到國外，行員找三民二警分局覺民派出所員警到場，擔心鄭受騙，與鄭相談許久，鄭說出在臉書有網友介紹外匯投資，但員警問出這名網友鄭連看都沒看過，趕緊阻止他匯款。

警方了解，聳恿鄭姓男子匯款的人，稱可以委由外匯經紀商投資外匯，匯款後可經由網路帳戶，查看帳戶報酬，才決定是否下注投資；除了第一次匯款須扣手續費25%，即使不做任何外匯投資，每年經紀商也會

給6%的利息，鄭後來還與網友相約曾到台中，參加該外匯經紀商所舉辦的投資說明會，但網友並未出面，光聽其他人上台分享獲利經驗，便讓鄭深信不疑。