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老婦駕車滑落水溝受困 龍潭暖警即刻救援

2019-12-31 11:59聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

龍潭分局高平派出所所長盧冠仁、警員林維紘，昨晚8時許巡邏到中原路段時，忽見一轎車滑落路旁水溝內，駕駛看見警車經過時，立即將手伸出窗外招手呼救，警發現女駕駛受困車內，身體不斷的發抖，

加上車輛傾斜無法自行下車，隨即上前將老婦攙扶拉出車外順利脫困，並在現場交通管制，並協助聯繫道路救援拖吊車到場。

66歲黃姓女駕駛向警方表示，從大溪區家中開車要到龍潭區找尋友人，沿途看著汽車儀表板閃爍亮著，心裡很緊張，沒想到行經路線的修理廠都已打烊，還沒找到修理場時，加上雨天起霧視線不明，駕車不慎而滑落於路旁水溝，自己受困車內動彈不得。

黃婦看見警察巡邏經過，立即招手求援，另一方面擔心找不到拖吊車救援，才會心急如焚的坐在車上四處打電話求援，經了解狀況後，當下道路上已經造成交通阻塞，員警們隨即上前將老婦攙扶下車。

事後再以巡邏車載著老婦，到附近四處找尋汽車修理保養場但均未果，後來只能找來從事汽車修理的協勤民防義警到場查看，並聯絡拖吊車到場協助排除車輛受困，黃姓婦女才得以順利的脫困解圍。

事後黃姓婦女不斷的對著處理員警說「人民保母，有您真好」，看著警方在寒風夜裡，冒雨熱心積極的協助，不斷的鞠躬道謝，並表示對警方積極地即刻救援車輛表示讚許。

婦人雨天駕車外出訪友，因天雨路滑、視線不佳，轎車不慎滑落邊溝受困，巡警見狀熱心協...
婦人雨天駕車外出訪友，因天雨路滑、視線不佳，轎車不慎滑落邊溝受困，巡警見狀熱心協助脫困，聯絡拖吊車趕往救援。圖／龍潭警分局提供
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婦人雨天駕車外出訪友，因天雨路滑、視線不佳，轎車不慎滑落邊溝受困，巡警見狀熱心協...
婦人雨天駕車外出訪友，因天雨路滑、視線不佳，轎車不慎滑落邊溝受困，巡警見狀熱心協助脫困，聯絡拖吊車趕往救援。圖／龍潭警分局提供
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警察保母

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